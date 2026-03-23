മാനന്തവാടിയിൽ നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ച് എൻഡിഎയുടെ പി ശ്യം രാജ്

എസ് ടി മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മുകുന്ദൻ പള്ളിയറ, കെ മോഹൻദാസ്, പാലക്കാട് മേഖല പ്രഭാരി സജി ശങ്കർ എന്നിവർ പത്രിക സമർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Assembly Election P Shyam Raj Mananthavady BJP Candidate Assembly Election 2026
മാനന്തവാടിയിൽ നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ച് എൻഡിഎയുടെ പി ശ്യം രാജ് (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 1:18 PM IST

ഇടുക്കി: മാനന്തവാടി നിയോജകമണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പി ശ്യം രാജ് നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു. എരുമതെരുവ് പരിസരത്ത് നിന്ന് പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. മുതിർന്ന നേതാവായ പള്ളിയറ രാമനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

എസ് ടി മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മുകുന്ദൻ പള്ളിയറ, കെ മോഹൻദാസ്, പാലക്കാട് മേഖല പ്രഭാരി സജി ശങ്കർ എന്നിവർ പത്രിക സമർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മുള്ളരിങ്ങാട്ട് സ്വദേശി പി ശ്യാം രാജ് ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറികൂടിയാണ്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയും സുപരിചിതനാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി.

നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ച് എൻഡിഎയുടെ പി ശ്യം രാജ് (ETV Bharat)

എബിവിപിയിലൂടെ പൊതു രംഗത്ത് എത്തിയ ശ്യാം രാജ് 2010 മുതല്‍ പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി വരുന്നു. 2016ല്‍ ടെക്‌നോളജി സര്‍വകലാശാലയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥി ദ്രോഹങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ നടത്തിയ സമരം, സ്വാശ്രയ കോളജ് കാര്യത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരേ കാസര്‍കോട് മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെ 45 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒന്നര മാസം നടത്തിയ സമരം, തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്‍എല്‍വി കോളജില്‍ എസ്എഫ്‌ഐയുടെ പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സംഭവം, തലസ്ഥാനത്തെ ലോ അക്കാദമിയിലെ ലക്ഷ്‌മി നായരുടെ അനധികൃത നിയമനം എന്നിങ്ങനെ നടന്ന സമരങ്ങള്‍ ശ്യാം രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നതിന് പുറമെ എബിവിപി സംസ്ഥാന ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടി, ദേശീയ സമിതിയംഗം, യുവമോര്‍ച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ദേശീയ സെക്രട്ടറി എന്നീ ചുമതലകളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തവണ എൻഡിഎയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളത്. പി ശ്യാം രാജിന് പുറമെ റോബിന്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ കുണ്ടറ, ടിപി അന്തരാജ് ചേര്‍ത്തല, ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭന്‍ ഇരിക്കൂര്‍, റിജു സി രാഘവ് തിരൂരങ്ങാടി, ശങ്കു ടി ദാസ് ഷൊര്‍ണൂര്‍, സിപി വിപിന്‍ ചന്ദ്രന്‍ നാദാപുരം, അഖില്‍ മാരാര്‍ തൃക്കാക്കര, അഞ്ജലി നായര്‍ തൃപ്പൂണുത്തുറ, എം പത്മശ്രീ മഞ്ചേരി, യുവരാജ് ഗോകുല്‍ നെടുമങ്ങാട്, ടി റെനീഷ് കോഴിക്കോട് സൗത്ത്, അനൂപ് ആന്റണി തിരുവല്ല, സി ആര്‍ പ്രഫുല്‍ കൃഷ്‌ണന്‍ കൊയിലാണ്ടി, എംഎല്‍ അശ്വിനി കാസര്‍കോട്, മനുലാല്‍ മേലത്ത് ഉദുമ എന്നിങ്ങനെയാണ് എൻഡിഎയിലെ യുവ നിര. ഇത്തവണ എങ്ങനെയും കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി.

Also Read: കേരളത്തെയും അസമിനെയും ഉടച്ചുവാർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നു; പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംഘവും

