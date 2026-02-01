ETV Bharat / state

കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തോട് 'കൊടും ക്രൂരത'; അതിവേഗ റെയിലും എയിംസും സ്വപ്നം മാത്രം; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പി രാജീവ്

അതിവേഗ റെയിലും എയിംസും അനുവദിക്കാത്തത് വിവേചനമാണെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്. ധാതുക്കൾ കടത്താനുള്ള നീക്കത്തെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം തള്ളി.

മന്ത്രി പി രാജീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 12:45 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തോട് കടുത്ത അവഗണനയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും സംസ്ഥാനത്തോട് തികഞ്ഞ അവഗണന തുടരുന്നുവെന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ്. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സമീപനമാണ് ബജറ്റിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി.

അതിവേഗ റെയിൽ: പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്ത്

രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രം ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നും ഇ ശ്രീധരനെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ കേരളം നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം അന്ന് ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വേഗതയുള്ള സംവിധാനം വേണമെന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. ബജറ്റ് വരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി കേരളത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറായി ഇ ശ്രീധരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും കരുതിയിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ പൂർണമായും സർക്കാർ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഏഴ് പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയുമായി ആദ്യം മുന്നോട്ട് വന്ന സംസ്ഥാനമായിട്ടും കേരളത്തെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നത് കടുത്ത വിവേചനമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് അതിവേഗ റെയിൽ സംവിധാനം എന്ന നിർദേശം കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയില്ല. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്.

എയിംസിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ്

എയിംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ അവഗണനയാണ് ഉണ്ടായത്. എയിംസിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാൻ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയും പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലമാക്കി ചുരുക്കി നൽകാനും സംസ്ഥാനം തയാറായി. കിനാലൂരിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സ്ഥലം പോലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കൈമാറി. ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉൾപ്പെടെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടും രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും എയിംസുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് മാത്രം എയിംസ് നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നികുതി വിഹിതത്തിൽ കേരളത്തിന് അർഹമായ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല.

ധാതുക്കൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നീക്കം

ധാതുക്കൾക്കായി ഒരു ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിലെ ധാതുക്കൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന് ധാതുക്കളുടെ മേലുള്ള അധികാരം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾ വരുന്നുണ്ട്. ധാതുക്കളുടെ ലേലം ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രത്തിന് നേരിട്ട് നടത്താനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ധാതുക്കൾ എടുക്കാനാണോ ഈ നീക്കം എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ധാതു സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി സംസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തോട് കൊടും ക്രൂരതയും അവഗണനയുമാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് തൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

KERALA NEGLECTED IN UNION BUDGET
P RAJEEV PRESS CONFERENCE NEWS
HIGH SPEED RAIL DENIED FOR KERALA
NO AIIMS FOR KERALA IN BUDGET
RAJEEV CRITICIZES UNION BUDGET

