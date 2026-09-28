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'ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടമാണ് എൻ്റെ വാഹനം എന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല', മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ പി രാജീവ്

മന്ത്രിമാർക്ക് അസൈൻ ചെയ്‌ത വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമേ സ്‌റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളു എന്ന് പി രാജീവ്

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P Rajeev (File ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 4:44 PM IST

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വയനാട്: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി നടത്തിയത് നിയമലംഘന യാത്രയാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി രാജീവ്. മന്ത്രിമാർക്ക് അസൈൻ ചെയ്‌ത വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമേ സ്‌റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളു എന്ന് പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പി രാജീവ് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഹൈക്കോടതിയിൽ രണ്ട് കൊല്ലം മുൻപേയുള്ള വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിധിയുണ്ട്. സുവോ മോട്ടോ വേഴ്‌സസ് സ്‌റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ വിധിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. മന്ത്രി കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ ഈ വിധിക്ക് എതിരാണെന്നും പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി.

ശബരിമലയിലെ പാർക്കിങ്ങിൽ പല വാഹനങ്ങളും സ്‌റ്റേറ്റ് എന്ന ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സുവോ മോട്ടോ കേസ് എടുത്തു. ആ കേസ് എടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ സ്‌റ്റേറ്റ് എന്ന് ബോർഡ് വച്ചത് ജഡ്‌ജിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ഈ വിധിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി മൂന്ന് ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നത് ചട്ടം ലംഘിച്ച് കൊണ്ടാണ് ബോർഡുകൾ വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള വാഹനത്തിൽ ആര് സഞ്ചരിച്ചാലും സ്‌റ്റേറ്റ് എന്ന ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടെന്ന് പി രാജീവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

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ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ടുളള ഒരു വിധി നിലനിൽക്കെയാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടമാണ് എൻ്റെ വാഹനം, താൻ ഇരിക്കുന്നിടമാണ് എൻ്റെ ഓഫിസ് എന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും തനിക്ക് നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രതിരോധമല്ല എന്നത് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ലോകായുക്തയുടെ യോഗം അഭ്യന്ത്ര മന്ത്രി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ്, എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള യോഗം ചേരും. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സിഎം, സിജെ മീറ്റങ് നടത്താറുണ്ട്. അത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം വിളിക്കുന്ന മീറ്റുങ്ങുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ ഇവിടെ ലോകായുക്ത ഇത്തരം കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സർക്കാരിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കേണ്ട അഭിഭാഷകരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് അഴിമതിക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പി രാജീവ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

P RAJEEV
PRIVATE VEHICLE STATE BOARD CLAIM
K M SHAJI
KM SHAJI RANGE ROVER
P RAJEEV AGANIST MINISTER SHAJI

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