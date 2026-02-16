ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശം: സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്
നിലവിലുള്ള വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവസരം മാത്രമാണിത്. അതിനുശേഷം, സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് പ്രതികരിച്ചു.
Published : February 16, 2026 at 9:50 AM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ പ്രതികരിച്ച് നിയമ മന്ത്രി പി രാജീവ്. മുൻ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലെ നിർദ്ദേശം. നിലവിലുള്ള വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവസരം മാത്രമാണിത്. അതിനുശേഷം, സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് പ്രതികരിച്ചു.
ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്കാർ നിലപാട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്നും നേരത്തെ പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യം പുനഃപരിശോധന ബെഞ്ച് വരട്ടെയെന്നും അതിനുശേഷം നിലപാട് അറിയിക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് പുതിയ ബെഞ്ചാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീഷനെയും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ അസാധാരണ തിടുക്കം വേറൊരു കസേര കണ്ടാണ്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നാൽ യുവതീപ്രവേശത്തെ എതിർത്ത് സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവരുടെ സർക്കാർ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ആർത്തവ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച 2018 സെപ്തംബറിലെ വിധിയിൽ ആറ് പുനഃപരിശോധനാ, റിട്ട് ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രതികരണം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (സിജെഐ) സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്ന് അംഗ ബെഞ്ചാണ് വിഷയം ഇന്ന് പരിഗണിക്കുക.
2019 ൽ, അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് 2018 ലെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഏഴ് അംഗ ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഹർജികൾ മാറ്റിയിരുന്നു. ഈ ഹർജികളടക്കം ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള യുവതി പ്രവേശനം ഒമ്പത് അംഗ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനെ കുറിച്ചും കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന അടുത്ത തീയതിയെ കുറിച്ചും ഇന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും.
ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം, മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളിപ്രവേശനം, ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ദാവൂദി, ബോറ വിഭാഗത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ചേലാ കർമം, അന്യമതത്തിൽ പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിച്ച പാഴ്സി സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം, എന്നിവയും പട്ടികപ്പെടുത്തിയ ഹർജികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
