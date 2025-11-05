പി എൻ ഗണേശ്വരൻ പോറ്റി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി; പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടാന് തീരുമാനം
Published : November 5, 2025 at 5:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും നിയമനങ്ങളും. ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായി പി എൻ ഗണേശ്വരൻ പോറ്റിയെ നിയമിച്ചു. ഇതിനിടെ, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. അതേസമയം, കേസിൽ നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് പുതിയ വഴിത്തിരിവായി.
ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് കൊടുപ്പുന്ന സ്വദേശിയാണ് പി എൻ ഗണേശ്വരൻ പോറ്റി. ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ (ഇൻസ്പെക്ഷൻ), ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ (ഹൈക്കോർട്ട് ഓഡിറ്റ്), അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആലുവ ദേവസ്വം, ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ഓഫീസർ എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളജിൽനിന്ന് ബോട്ടണിയിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കാലാവധി നീട്ടി
ഈ മാസം 10-ന് കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചത്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റിനെ മാറ്റുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുണകരമാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും പ്രസിഡൻ്റിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നടപടി.
ഏത് അന്വേഷണത്തെയും ബോർഡ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
ഇതിനിടെ സ്വർണക്കൊള്ള കേസില് നിലവിലുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന് പങ്കുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചു. തിരുവതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മിനുട്സ് ബുക്കില് പിശകുണ്ട്. 2025 ല് സ്വർണപ്പാളി കൈമാറിയത് മിനുട്സില് രേഖപെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. എസ്ഐടി പിടിച്ചെടുത്ത ദേവസ്വം മിനിറ്റ്സും കോടതിയില് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ തുടർന്ന് 2025ഒക്ടോബർ 10 ന് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിർദേശാനുസരണം ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് രേഖമൂലം പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 1998 മുതൽ 2025 വരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നാണെന്നും ആയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏത് അന്വേഷണത്തെയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും സുതാര്യവും സത്യ സന്ധവുമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
