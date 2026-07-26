മത്തായി ചേട്ടൻ്റെ കൃഷി പാഠം കേട്ടാല് നിങ്ങളും പാടത്തേക്കിറങ്ങും; 77ാം വയസിലും കാര്ഷിക രംഗത്ത് സജീവം
ചെറുപുഴ മീൻതുള്ളിയിൽ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം നിറയെ ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന കൃഷി, കുരുമുളക്, കാപ്പി, ചേന, കപ്പ, പച്ചക്കറി, വാഴ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, കവുങ്ങ് ..........
Published : July 26, 2026 at 6:10 PM IST
കണ്ണൂർ: ചെറുപ്പം മുതൽ കൃഷിയിൽ സജീവമായ പി എം മത്തായി ചേട്ടന് കൃഷി എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആണ്. വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിന് ശേഷം ആണ് കൃഷിക്കായി പൂർണമായും മത്തായി ചേട്ടൻ സമയം കണ്ടെത്തിയത്.
ഇന്ന് ചെറുപുഴ മീൻതുള്ളിയിൽ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം നിറയെ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും രീതിയിൽ ഉള്ള കൃഷിയാണ്. കുരുമുളക്, കാപ്പി, ചേന, കപ്പ, പച്ചക്കറി, വാഴ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, കവുങ്ങ് എന്ന് വേണ്ട സർവ്വതും ഉണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിൽ.
എഴുപത്തിയേഴ് പിന്നിട്ട മത്തായി ചേട്ടൻ്റെ കൃഷി പാഠം കണ്ടും കേട്ടും നിന്നാൽ ആരും കൃഷിയിലേക്ക് സ്വയം അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകും. കുറ്റി കുരുമുളക്, നീലി മുണ്ടി, നാരായകൊടി, പന്നിയൂർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള കുരുമുളക് ചെടി ഈ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒറ്റ ചെടികൾക്കും ദ്രുത വാട്ടം ഇല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള വളപ്രയോഗം ആയതിനാൽ തന്നെ നല്ല കുരുമുളക് ഉത്പാദനവും ഉണ്ട്.
വേറിട്ട രീതികൾ
തിപ്പലിയിൽ കുരുമുളക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദ്രുത വാട്ടം ഉണ്ടാകില്ല. എന്പികെ 19-19-19 അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇലയില് ഒഴിച്ച് കൊണ്ട് മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നു.
മണ്ണിൽ വളമിട്ട് കൊടുത്താൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും അത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഇലകളിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് സുഗന്ധ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ റിസേർച്ച് ഓഫിസിർ മധു എൻ ഉൾപ്പടെ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷിരീതികളില് രേഖപെടുത്തിയത്.
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ചെറുപുഴ കൃഷിഭവന് കീഴിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും കൃഷിഭവൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമായ കർഷകനാണ് മത്തായി ചേട്ടൻ. വയസ് 80നോട് അടുത്തെങ്കിലും ഇന്നും വളരെ സജീവമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് മത്തായി ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് കൃഷി ഓഫിസർ കൂടിയായ സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറയുന്നു.
മത്തായി ചേട്ടൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ രീതികളില് പഠന വിഷയമാക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് കൃഷിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആണ്. തിപ്പലിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളക് ചെടിക്കൊന്നും ദ്രുത വാട്ടമില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത.
ഇലകള് വഴി കാപ്പി കൃഷിയിലും ചേനയിലും വളപ്രയോഗം നടത്തുന്നു. സൂക്ഷ്മ മൂലകം നൽകാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ആത്മപദ്ധതിയിൽ കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ പരിശീലമായി പരിശീലനത്തിനായി പല ഇടങ്ങളിൽ പോയ ഒരാൾ കൂടിയാണ് മത്തായി ചേട്ടൻ. പന്നി ശല്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള മത്തായി ചേട്ടൻറെ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ആണ് അതി കൗതുകകരം. എല്ലാവരും പന്നി വരാതിരിക്കാൻ വല കെട്ടുമ്പോൾ മത്തായി ചേട്ടൻ അരമീറ്റർ നീളത്തിൽ പുറത്തേക്കിട്ടു കൊണ്ടാണ് വല കെട്ടുന്നത്.
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