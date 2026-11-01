'വനിതാ ലീഗ് സംസ്ഥാനത്തും ദേശീയതലത്തിലും കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനമായി'- പി. എം. എ. സലാം
വനിതാ ലീഗ് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി. എം. എ. സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : November 1, 2026 at 8:42 PM IST
കോട്ടയം: 'അധികാരത്തിലും അവകാശങ്ങളിലും തുല്യപങ്കാളിത്തം കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീസമൂഹത്തിനായി' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏറ്റുമാനൂരില് നടന്ന വനിതാ ലീഗ് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം ചരിത്രമെഴുതി. പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്കുശേഷം കോട്ടയം ജില്ലയില് വിപുലമായ രീതിയില് സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള മുന്നേറ്റമായി. ജില്ലയിലെ വിവിധ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളില് നിന്നെത്തിയ വനിതാലീഗ് നേതാക്കളും പ്രവര്ത്തകരും പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം തോംസണ് കൈലാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി. എം. എ. സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വനിതാ ലീഗ് സംസ്ഥാനത്തും ദേശീയതലത്തിലും കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവര്ക്കും അവകാശങ്ങള് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവര്ക്കും വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുക എന്നതാണ് മുസ്ലിംലീഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജനസേവനത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാമോ? ആ സഹായം എത്തിക്കുക. അവര്ക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി മാറുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പി. എം. എ. സലാം വ്യക്തമാക്കി.
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ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളില് വീടില്ലാത്തവര്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുക എന്നത് മഹത്തരമാണ്. പതിനായിരം വീടുകളാണ് ബൈത്തുറഹ്മ വഴി ലീഗ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കിയിട്ടുള്ളത്. 20 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഒരു വീടിന് ചെലവായത്. ഒരു സര്ക്കാര് പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് ലീഗ് വിജയിച്ച ചരിത്രമാണ് ജനങ്ങള് പറയുന്നത്. സി എച്ച് സെൻ്ററുകളും ശിഹാബ് തങ്ങള് ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററുകളും പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ വലിയ ദൗത്യമാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. അധികാരം ഒരിക്കലും ദുര്വിനിയോഗം ചെയ്യാതെ സമൂഹത്തോട് ബാധ്യതയും കടപ്പാടുമാണ് പുലര്ത്തുന്നത്. ജനങ്ങള് അര്ഹമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നേടിക്കൊടുക്കാന് പ്രയത്നിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
സിപിഎം ദുര്ഭരണത്തിൻ്റെ ദുരിതം ഏറെ പേറിയവരാണ് സഹോദരിമാര്. അവരുടെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനം ലീഗിന് വലിയ കരുത്താണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. വനിതകള് മാതൃകാപരമായി പ്രവര്ത്തിച്ച് സാമൂഹ്യ സേവകരായി മാറണം. വളര്ന്നുവരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളെ ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. എസ്എഫ്ഐക്കാര് കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്ന് പി. എം. എ. സലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സേവന നിരതരായ വനിതാ ലീഗ് പ്രവര്ത്തകര് അണിനിരന്ന കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം അവിസ്മരണീയ സംഭവമാക്കി മാറ്റിയ ഭാരവാഹികളെ അദ്ദേഹം മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു.
സമ്മേളനത്തില് വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഷഹ്ബാനത്ത് ടീച്ചര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറല് സെക്രട്ടറി ബുഷ്റ മുഹമ്മദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മുസ്ലിംലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അസീസ് ബഡായില്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റഫീഖ് മണിമല എന്നിവര് വിശിഷ്ടാതിഥികളായി സംസാരിച്ചു. എസ് എസ് എ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര് ഷാഹിന ടീച്ചര് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ റഫീഖ് മണിമല, വനിതാ ലീഗ് മുന് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഐഷ ടീച്ചര് എന്നിവരെ ചടങ്ങില് ആദരിച്ചു. വനിതാ ലീഗ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ ഷാഹിദാ നൗഷാദ്, ഷീന പടിഞ്ഞാറ്റിന്കര, മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം വി എസ് അജ്മല് ഖാന്, വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ നിരീക്ഷകന് പി എം സലിം എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. ജില്ലാ ട്രഷറര് ഷീബ പുളിന്തുത്തില് നന്ദി പറഞ്ഞു.
വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ സ്വപ്ന, ഷാനിദ, ഷാഹിദ, ബിസ്മി, ജമീല, ജസീല, ഷജില, ബീമാ, ഷിന്ഷ, ഷിജി, സുനിത, ഫാസീല എന്നിവരും വിവിധ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു. സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിൻ്റേയും സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിൻ്റേയും സന്ദേശമുയര്ത്തിയ സമ്മേളനത്തിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് മുസ്ലിം ലീഗും പോഷകസംഘടനകളും ചേര്ന്ന് നടത്തിയത്.
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