'മനപ്പൂർവ്വം വ്യാജ വാർത്തകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു, ഇതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന' - പി കെ ശശി
ഒരു സംഭവത്തെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയിലും സത്യസന്ധതയിലും അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മാധ്യമ ധർമ്മമെന്നും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും പി കെ ശശി.
Published : October 25, 2026 at 10:40 AM IST
പാലക്കാട്: തനിക്കെതിരെ മനപ്പൂർവ്വം വ്യാജ വാർത്തകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയാണെന്ന് പി കെ ശശി. താൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ ചെറുചളിയോ കല്ലോ പോലുമില്ലായിരുന്നിട്ടും വലിയ കല്ലേറ് കൊണ്ടു എന്ന തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോകളും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു.
ചില മാധ്യമമാണ് ഇത്തരം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഒരു സംഭവത്തെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയിലും സത്യസന്ധതയിലും അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മാധ്യമ ധർമ്മം. എന്നാൽ, ആരെങ്കിലും താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല.
തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. പലപ്പോഴും നിയമങ്ങളെക്കാൾ ശക്തമാണ് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എന്നും തൊഴിലാളി സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ പകരം ആളുകൾ വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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'ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിലാളികൾ മതി എന്ന സിദ്ധാന്തം നിലവിലുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ് തൊഴിൽ മേഖല വികസിതമാവുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കും. തൊഴിൽമേഖലയുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കണം ചുമുട്ട് തൊഴിലാളി രംഗത്ത് ജോലിചെയ്യുന്നവർ ആ തൊഴിൽ മേഖല വികസിതമാവുമ്പോൾ അവിടേയും തൊഴിലാളികൾ വരും. അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യരുത്' പി കെ ശശി പറഞ്ഞു. പൊതുവേ ജീവിതച്ചെലവ് വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'വർധിച്ച ജീവിത ചെലവിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ജീവിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്കും ജീവിക്കണം. മദ്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവിക്കണം. താളപ്പിഴ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേതനത്തിന് വർധനവേണമെന്ന് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മാനേജ്മെൻ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സഫീർ വധക്കേസിലെ പ്രതികളുമായാണ് ശശി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആരോപണത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, 'സഫീർ വധക്കേസിൽ അന്ന് കൊലപാതകക്കേസിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു കൊലപാതകത്തിനേയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.ഒരു കൊലപാതകത്തിനേയും ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ അവർ സഫീർക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളാണെന്ന വ്യാഖ്യാനമൊന്നും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഞങ്ങളാരും ക്രമിനിലുകളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല' എന്ന് പി.കെ. ശശി പറഞ്ഞു.
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