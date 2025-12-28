"സിദ്ധരാമയ്യയുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരം കാണലാണ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യേണ്ടത്"; കർണാടകയിലെ ബുൾഡോസർ രാജിനെ ന്യായീകരിച്ച് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുക്കുന്ന രീതി മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇല്ല,അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.
Published : December 28, 2025 at 12:18 PM IST
കാസർകോട്: കർണാടകയിലെ ബുൾഡോസർ രാജിനെ ന്യായീകരിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. വീട് നഷ്ടമായവരിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമുണ്ട്. അവർക്ക് പുനരധിവാസം നൽകുമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
കാസർകോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുപി മോഡൽ അല്ല കർണാടകയിൽ നടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയർ എടുക്കുന്നവർ ചീപ്പ് പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണലാണ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുക്കുന്ന രീതി മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇല്ല.
അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടില്ല.
സീറ്റുകൾ വച്ച് മാറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല. പുറത്തുവരുന്നത് അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മൂന്ന് ടെം വ്യവസ്ഥ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാണക്കാട് സാദിക്കലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും ചർച്ചയായിട്ടില്ല" കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ വിമര്ശിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ
എന്നാല് കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നടത്തിയ പ്രതികരണത്തെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വിമര്ശിച്ചു. കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെ പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയമായി കണ്ടുവെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.
"ബുൾഡോസർ രാജിൻ്റെ വിഷയവും നിയമപരമായ ഒഴിപ്പിക്കലും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നടപടികളുടെ വസ്തുത മനസിലാക്കാതെയാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രതികരണം. അനധികൃതമായി കുടിയേറിയവരെ മാത്രമാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്"സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതികരിച്ചു.
ഇതോടെ ബെംഗളൂരുവില് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതു ബുള്ഡോസര് രാജെന്ന ആരോപണം ദേശീയ തലത്തില് ചര്ച്ച വിഷയമായി. പിന്നാലെ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനോട് എ.ഐ.സി.സി വിശദീകരണം തേടി. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കര്ണാടകയുടെ കാര്യങ്ങളില് തലയിടേണ്ടെന്നും അര്ഹതപെട്ടവര്ക്കെല്ലാം വീടുനല്കുമെന്നും ഡി.കെ. ശിവകുമാര് പ്രതികരിച്ചു.
യലഹങ്ക വസീംലേഔട്ടിലെ ഫക്കീര് കോളനിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിനു പുലര്ച്ചെയാണ് ഗ്രേറ്റര് ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റി ഒഴിപ്പിച്ചത്. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലെ 300 വീടുകളിള് ബുള്ഡോസര് കയറ്റി ഇറക്കി വീടുകള് പൊളിച്ച് നീക്കി. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനായി നീക്കിവച്ച പാറക്വാറി കയ്യേറിയതാണന്നായിരുന്നു വാദം. കര്ണാടകയില് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിത് വഴിവെച്ചു. എന്നാല് സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കുശേഷമാണ് കേരളത്തില് വിഷയം ചര്ച്ചയായതും വിവാദങ്ങള് വഴി തെളിച്ചതും.
