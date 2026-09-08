'കേരളം താലിബാനിസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു': പികെ കൃഷ്ണദാസ്
സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മതസംഘടനകളും മതമൗലികവാദ സംഘടനകളും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നും പികെ കൃഷ്ണദാസ്.
Published : September 8, 2026 at 7:39 PM IST
കോട്ടയം: യുഡിഎഫിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പികെ കൃഷ്ണദാസ്. കേരളത്തിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം അത്യന്തം അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന ഭരണം മത മൗലികവാദ സംഘടനകൾ കൈയടക്കിയെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഭരണത്തിൻ്റെയും എക്സിക്യൂട്ടിവിൻ്റെയും നിയന്ത്രണം മതമൗലികവാദ സംഘടനകൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിൽ ആക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസലിയാരുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമസ്ത ഇകെ വിഭാഗം പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും കൃഷ്ണദാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം' എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമസ്ത ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മുസ്ലീം ലീഗാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് കൃഷ്ണ ദാസ് ആരോപിച്ചു. ഭരണത്തെ വരുതിയിൽ ആക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗ് എംഎൽഎ ഫിറോസിൻ്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.
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ഒരിടത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടാൽ മതിയെന്ന് പികെ ഫിറോസ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തയ്യാറായി. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നാണ് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളം താലിബാനിസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതായി ഇടത് മുന്നണിയുടെ കാലത്തും ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ശീത സമരം നടക്കുകയാണ്. അതേസമയം ബോർഡും മന്ത്രിയും തമ്മിൽ തർക്കം തുടരുകയാണ്. ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ഭക്തരെയാണ്. തീർഥാടനം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു. ഇടതുമുന്നണിയുടെ കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ കൊള്ള നടത്തി തർക്കങ്ങളിലൂടെ യുഡിഎഫും തീർഥാടനം അട്ടിമറിക്കുകയാണ്. ശബരിമല അതോറിറ്റി വന്ന ശേഷം കൂടുതൽ പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ കാലത്ത് മറുനാടൻ മലയാളി എഡിറ്റർ ഷാജൻ സ്ക്കറിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രസ്താവന നടത്തിയ സണ്ണി എം കപിക്കാടിനെതിരെ ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് വിമർശിച്ചു.
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