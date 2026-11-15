'തികച്ചും അടിസ്ഥാന രഹിതം,കെപിസിസിക്ക് പരാതി നൽകും'; സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പി. കെ. ഫൈസല്
ചില ആളുകൾ തനിക്കെതിരെ കരുതി കൂട്ടി വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കരുതികൂട്ടിയുള്ളവ പരാതിയാണിതെന്നും പി കെ ഫൈസൽ പറഞ്ഞു.
Published : November 15, 2026 at 3:46 PM IST
കാസർകോട്: തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി. കെ. ഫൈസൽ. മുൻ എംപിയുടെ മകനും കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയുമായ സുബ്ബയ്യ റായി കെപിസിസിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഐ രാമറായിയുടെ പേരില് ഹാള് നിര്മിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു വർഷം മുന്പ് തന്നെ, മുന് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന് കെ. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹാൾ നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ ആയിരിക്കെ പദയാത്ര നടത്തിയാണ് സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം നിർമിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഡിസിസി ഓഫിസിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ കെ. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് സ്മാരക ഹാൾ നിർമിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. അതിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സ്മാരകം പണിയാന് തീരുമാനമെടുത്തത്. ആ യോഗത്തിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
സ്മാരക നിർമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് മാസം മുന്പ് 13 അംഗ കമ്മിറ്റി ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചു. ഡിസൈന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നിർമാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്മാരുടെ പേരിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിച്ചത്. അല്ലാതെ ഐ രാമറായിയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക ഹാൾ ഉണ്ടാക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പി. കെ. ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനം താന് ഒറ്റക്കല്ല എടുത്തതെന്നും പാർട്ടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരാതിക്കാരന് ഡിസിസി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല
സുബ്ബയ്യ റായിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എട്ട് മാസം മുന്പ് തന്നോട് സംസാരിച്ചുവെന്ന ആരോപണം തികച്ചും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും പി. കെ. ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. 'ഞാന് ഡിസിസിയുടെ അധ്യക്ഷനായ ശേഷം ഇന്നേവരെ സുബ്ബയ്യ റായി എന്നോട് സംസാരിക്കുകയോ ഒരു യോഗത്തിൽ പോലും പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഐ രാമറായിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തട്ടില്ല' ഫൈസൽ പറഞ്ഞു.
നിയമനടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങും
തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ കെപിസിസിക്കും എഐസിസിക്കും പരാതി നൽകുമെന്നും അതിൽ പരിഹാരം ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഫൈസൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കരുതി കൂട്ടി വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മോശം ആണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ആ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ മുതൽ അതിനെതിരെ പ്രചരണം നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളപരാതിയും കരുതിട്ടിയാണ്.
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കൃത്യമായി മാസം വരുമാനമുള്ള ആളാണ് താനെന്നും മടിയിൽ കനമില്ലെന്നും സുബ്ബയ്യ റായിയുടെ പരാതികളോട് ഫൈസൽ പ്രതികരിച്ചു. ശുപാർശ കത്തില്ലാതെ ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും ജയിപ്പിച്ചത് പാർട്ടിയുടെയും അണികളുടെയും അധ്വാനമാണ്. ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തെളിവ് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നടക്കുന്നത് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണം
അടുത്ത കാലത്തായി തന്നെ കരുതി കൂട്ടി വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പി. കെ. ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിനെ താറടിച്ചു കാണിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണ്. 'ഞാൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആയി തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് വന്നാലും അതി ജീവിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകും, നേരിടും.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാസർകോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പി. കെ. ഫൈസലിനെതിരെ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് വിവാദം ഉണ്ടായത്. കെപിസിസിക്ക് ആണ് പരാതി നൽകിയത്. കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയും മുൻ എം പി രാമറായിയുടെ മകനുമായ സുബ്ബയ്യ റായി ആണ് പരാതി നൽകിയത്. ഫൈസൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഡിസിസി ഓഫീസിന്റെ മൂന്നാം നിലയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്തരിച്ച രാമറായിയുടെ പേരിടാൻ 20 ലക്ഷം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
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