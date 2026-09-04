'ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഘോഷയാത്ര ആര്എസ്എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പി ജയരാജൻ
ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഘോഷയാത്ര കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
Published : September 4, 2026 at 6:36 PM IST
കണ്ണൂർ: ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഘോഷയാത്ര ആര്എസ്എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് പി ജയരാജന്. കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചതയദിന ഘോഷയാത്രകൾ മാത്രമാണെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഘോഷയാത്ര കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎം കണ്ണൂര് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് പരമ്പരയായ മോട്ടോര്സൈക്കില് ഡയറീസില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജയരാജൻ.
ശ്രീകൃഷ്ണന് മേലുള്ള വിശ്വാസം എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. എന്നാല് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളില് അയിത്ത ജാതിക്കാര്ക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം വരുന്നത് വരെ അത് തുടര്ന്നു. നായര് സമുദായത്തിന് പോലും പ്രവേശനം നിയന്ത്രിതമായിരുന്നെന്ന് മന്നത്ത് പദ്മനാഭന് അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഘോഷയാത്ര ആര്എസ്എസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയാണെന്ന് ആദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
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മുൻപ് പി ജയരാജന് സിപിഎം കണ്ണൂര് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഘട്ടത്തില് ആര്എസ്എസിൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഘോഷയാത്രകള്ക്ക് ബദലായി ബാലസംഘം, മഹിളാ അസോസിയഷന് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലബ്ബുകള് ഘോഷയാത്രകള് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ബാലഗോകുലം അടക്കം സംഘപരിവാര് സംഘടനകള് നടത്തുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികള്ക്ക് ബദലായി ആയിരുന്നു അന്ന് സിപിഎം ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് പിന്നീട് ഇത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്ക്ക് കാരണമായേക്കുമെന്ന് കണ്ട് പാര്ട്ടി പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനടക്കം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആശംസകള് അറിയിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പി ജയരാജൻ്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
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