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ഇപിയെ വെട്ടാനോ ജയരാജൻ അസ്‌ത്രം? പാർട്ടിയുടെ 'ക്രൗഡ് പുള്ളർ' തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പിണറായി തന്ത്രമെന്ന് വിമർശനം

2025-ൽ കൊല്ലത്ത് നടന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പി ജയരാജൻ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ വന്നതോടെ ഇനിയൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയുടെ ആ ഘടകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകില്ല എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്

P Jayarajan's Secretariat Entry
പി ജയരാജൻ്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രവേശനത്തിന് പിന്നില്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 7:19 PM IST

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ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന്‍

കണ്ണൂർ: ഫുട്ബോൾ ദൈവം മെസ്സിയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സിപിഎം അണികൾക്കിടയിൽ താരാരാധന കൊണ്ട് കേരളം ആകെ ക്രൗഡ് പുള്ളറായ നേതാവാണ് പി ജയരാജൻ. കണ്ണൂരിലെ തലമുതിർന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് പി ജയരാജൻ സിപിഎമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമാകുമ്പോൾ ആരുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമെന്നേ കണ്ടറിയേണ്ടതുള്ളു.

കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ളവരും സമകാലീനരും അല്ലാത്തവരുമായ പല നേതാക്കളും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴും പി ജയരാജന് അവിടം അപ്രാപ്യമായ നിലയായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വരെയും. 2025-ൽ കൊല്ലത്ത് നടന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പി ജയരാജൻ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ വന്നതോടെ ഇനിയൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയുടെ ആ ഘടകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകില്ല എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. കാരണം, സിപിഎമ്മിൽ നേതൃപദവികൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധി 75 വയസ്സാണ്. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനകാലത്ത് 72 വയസ്സായിരുന്നു ജയരാജൻ്റെ പ്രായം. അടുത്ത സംസ്ഥാനസമ്മേളനകാലം ആകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പ്രായപരിധി പിന്നിടും. അതിനാൽതന്നെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ എത്താനാകില്ലെന്നാണ് കരുതിപ്പോന്നത്. എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരുകൊല്ലത്തിനിപ്പുറം ചേർന്ന വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിലൂടെ ജയരാജൻ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായിരിക്കുകയാണ്.


2010 മുതൽ 2019 വരെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ജയരാജൻ. 2019-ൽ വടകര പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മത്സരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിയത്. വടകര മണ്ഡലത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ജയരാജൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിവന്നില്ല. പാർട്ടി അതിനു തയാറായതും ഇല്ല. എന്നാൽ പി ജയരാജനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എം വി ജയരാജനോടുള്ള സമീപനം. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എം വി ജയരാജൻ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും വീണ്ടും സെക്രട്ടറി ആയി കയറി.

P Jayarajan's Secretariat Entry
സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന് (Facebook.com)

യഥാർഥത്തിൽ പിണറായി ഭക്തന്മാരെ ചേർത്തുനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിണറായി വിരുദ്ധന്മാരെ വെട്ടി നിരത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കോഴിക്കോട് സമ്മേളനം കണ്ടതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരാനില്ല. നാട്ടിലെ പാർട്ടി അണികളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നു ദിവസം കമ്മിറ്റി കൂടി എന്തൊക്കെയോ വരാനുണ്ടെന്ന് ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പാർട്ടി നന്നാവുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വി ശിവൻകുട്ടിയെയും എം ബി രാജേഷിനെയും പോലുള്ള പിണറായി ഭക്തന്മാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് സിപിഐയെ വിമർശിച്ച ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ വെട്ടി നിരത്തുന്ന കാഴ്ച യഥാർഥത്തിൽ പിണറായിയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്. അടുത്തകാലത്ത് പിണറായി ഭക്തനായി മാറിയ പി ജയരാജനെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നും ഉമേഷ്‌ ബാബു വിമർശിച്ചു.

അടുത്ത സമ്മേളന കാലയളവോടുകൂടി പി കെ ശ്രീമതിയുടെയും ഇ പി ജയരാജൻ്റെയും പ്രായപരിധി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഇരുവരുടെയും രാഷ്ട്രീയഭാവി അവസാനിച്ച മട്ടാണ്. ഇനിയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണാനുള്ളത് പിണറായി വിരുദ്ധന്മാരെ ഓരോ ദിവസവും പതിയെ പതിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ ഇവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ് പഴയ കോൺഗ്രസ് അല്ല എന്നും യുഡിഎഫ് പഴയ യുഡിഎഫ് അല്ലെന്നുമുള്ള കാര്യമാണെന്നും ആദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സതീശനെ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനു മുമ്പിൽ പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇന്ന് സിപിഎമ്മിൽ നിന്നില്ല. പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ അക്രമ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായതെന്നും പി ജയരാജൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തയാൾ ആകാശ തില്ലങ്കേരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. യഥാർഥത്തിൽ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയേയും അർജുൻ ആയെങ്കിയേയും പോലുള്ള കൊടും ക്രിമിനലുകളാണ് പി ജയരാജൻ്റെ വരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

P Jayarajan's Secretariat Entry
സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ എം എ ബേബിയും പിണറായി വിജയനും (Facebook.com)
ഖാദി ബോർഡ്‌ ചെയർമാൻഏഴു കൊല്ലത്തിനിടെ പാർട്ടിയുടെ മറ്റൊരു ചുമതലകളും വഹിക്കാത്ത ജയരാജൻ, 2021-ൽ ഖാദി ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെത്തി. പിന്നീടിങ്ങോട്ടുള്ള ഏഴുകൊല്ലത്തിനിടെ പാർട്ടിയുടെ മറ്റൊരു ചുമതലകളും ജയരാജൻ വഹിച്ചിരുന്നില്ല. 2021-ൽ ഖാദി ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെത്തി.പാർട്ടിയുടെ കിങ് 1972-ലാണ് ജയരാജൻ സിപിഎം അംഗമാകുന്നത്. പത്തുകൊല്ലം കൂത്തുപറമ്പ് ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. പിന്നീട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി. 1998-ൽ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമായി. 2010 ഡിസംബറിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായത്. 2019-വരെ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. 2001-ൽ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തി.


എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതോടെ 2005-ൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും ജനവിധി തേടുകയും മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2006-ലും ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ജയിച്ചു. 2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽനിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയം ആയിരുന്നു ഫലം.


വെട്ടിനിരത്തലിൻ്റെ ഇര

കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിയുടെ അനിഷേധ്യനായ നേതാക്കളിലൊരാളാണ് ജയരാജൻ എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാർട്ടിയുൾപ്പെട്ട പല രാഷ്ട്രീയസംഘർഷങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും ജയരാജൻ്റെ പേര് എന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. 2019ലെ ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനുശേഷം പി ജയരാജനെ വെട്ടിനിരത്തുകയായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം പല കോണിൽ നിന്നും ഉയർന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഉയര്‍ന്ന അണികളുടെ അമിതാവേശത്തിലും പാർട്ടി അനങ്ങിയില്ല. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കേ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാനം മറ്റൊരു വിവാദത്തിനും വഴിമരുന്നിട്ടു. അതിനെതിരേ അന്ന് വിമർശനം ഉയർത്തിയവരിൽ ചിലരുടെ പേരുകൾ പിൽക്കാലത്ത് വാഴ്ത്തുപാട്ടുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും വിമർശനത്തിന് വിധേയമായില്ല എന്നത് മറ്റൊരു കൗതുകം.

സിപിഎമ്മിൻ്റെ സൈബർ പോരാളികളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവാണ് ജയരാജൻ. എന്നാൽ ഇ പി ജയരാജനും പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറും അടങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ കോക്കസിനെ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ വീണ്ടും പി ജയരാജനെ രംഗത്തിറക്കിയത് എന്ന ചോദ്യം കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്.

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