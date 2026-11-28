മധുസൂദനനെ തള്ളി പി. ജയരാജൻ; സിപിഎം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിര്
സിപിഎം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കുന്നില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി
Published : November 28, 2026 at 7:28 PM IST
കാസർകോട്: പയ്യന്നൂർ മുൻ എംഎൽഎ ടി. ഐ. മധുസൂദനനെ തള്ളി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജൻ. സിപിഎം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കുന്നില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി സുരേന്ദ്രൻ രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പി. ജയരാജൻ.
സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ പണ്ട് മറുപടിയായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളില്ലെന്ന് പി. ജയരാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കും എന്നല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എസ്ഐടി സിപിഎമ്മിനെ വേട്ടയാടാനാണെന്നും ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം പൊക്കിപ്പിടിച്ച മാധ്യമങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം വിഷയമാക്കുന്നില്ല." നാട്ടിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനാണ് വി.ഡി. സതീശൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പി. ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.
ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിനെതിരെ സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. അനാവശ്യ പരാമർശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയതെന്ന് യോഗത്തിൽ നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം പാർട്ടിക്ക് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഭാഗത്ത് തെറ്റ് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ നടത്തുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും നേതാക്കൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതിരുവിടരുതെന്നും എം. വി. ഗോവിന്ദൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം, ഇന്നലെ ചേർന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തിൽ ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.
ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധിക്ക് പിന്നാലെ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കലാപാഹ്വാനം, ക്രിമിനൽ ഭീഷണി, സമാധാന ലംഘനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കൂടാതെ, പയ്യന്നൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകൻ സജിത് ലാലിന്റെ സഹോദരൻ അജിത് ലാലും മധുസൂദനനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
"ഈ കോടതികളും ഈ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളും നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നവരും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അഞ്ചുപേരെ ചുട്ടുകരിച്ചുകൊന്ന ചീമേനിയിലെ സംഭവത്തിൽ ഒരു കോടതിയും ഒരാളെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവരാരും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നില നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കണക്ക് പറയുന്നത് കണക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ തീർക്കും. അതിനൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പരിശ്രണിക്കരുത്. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിരിക്കും"... ഇതായിരുന്നു മുൻ എംഎൽഎ ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം.
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