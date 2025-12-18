കണ്ണൂരിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് പി ഇന്ദിര; ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി കെ പി താഹിർ, പ്രഖ്യാപനവുമായി സുധാകരൻ
യുഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തിയ കോർപ്പറേഷനിൽ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മേയറാകും. ലീഗ് പ്രതിനിധിയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ.
Published : December 18, 2025 at 5:36 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി നിലവിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി ഇന്ദിരയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ എംപിയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പയ്യാമ്പലം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 48 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇന്ദിര വിജയിച്ചത്.
എൽഡിഎഫ് സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ 56 ഡിവിഷനുകളിൽ 36 എണ്ണം നേടിക്കൊണ്ട് യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തി. എൽഡിഎഫ് 15 ഇടത്തും എൻഡിഎ നാലിടത്തും എസ്ഡിപിഐ ഒരിടത്തുമാണ് ജയിച്ചത്. മുസ്ലിം ലീഗിലെ കെപി താഹിർ ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാകുക. മുന്നണിയിലെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനമാണിതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കെപി താഹിറിനെപ്പോലൊരു യുവനേതാവിനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ യുവജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആർജിക്കാനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗത കൊണ്ടുവരാനും ലീഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
അനുഭവസമ്പത്ത് കരുത്താകും
സീനിയർ നേതാവും അഭിഭാഷകയും കൂടിയായ പി ഇന്ദിരയ്ക്ക് ഭരണപരിചയവും ദീർഘകാലത്തെ പൊതുപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമുണ്ട്. വനിത കോളജിലെ ചെയർമാൻ, മഹിള കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്ക് പികെ ശ്രീമതിക്കെതിരെയും കല്യാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്കും ജനവിധി തേടിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ നഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായും പ്രവർത്തിച്ചു. അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലുള്ള പരിചയവും കോർപ്പറേഷൻ്റെ ദൈനംദിന ഭരണനിർവഹണത്തിൽ ഇന്ദിരയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഈ പുതിയ പദവി.
വൻ വികസന പദ്ധതികൾ
കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനായി വലിയൊരു പദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് നടപ്പാക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ നഗരത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന വികസന പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രധാനമായും നഗരത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കൽ, കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായിരിക്കും പുതിയ ഭരണസമിതി മുൻഗണന നൽകുക. കൃത്യസമയത്ത് പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ മേയർക്കും ഭരണസമിതിക്കും മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി.
രാഷ്ട്രീയ വിജയം
കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഈ വൻ വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുൻപായി മുന്നണിക്ക് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. സിപിഎമ്മിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ കോട്ടയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണൂരിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ നിലനിർത്താനായത് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും കെ സുധാകരൻ്റെയും സംഘാടക മികവായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ എൽഡിഎഫ് ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ വോട്ടർമാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഡിവിഷനുകളിൽ കണ്ട വൻ ഭൂരിപക്ഷം. അതേസമയം ബിജെപിക്ക് കോർപ്പറേഷനിൽ നാല് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചത് നഗരമേഖലയിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായും നിരീക്ഷകർ കാണുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങും തുടർന്ന് ആദ്യ കൗൺസിൽ യോഗവും ചേരുന്നതോടെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പുതിയ ഭരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകും.
