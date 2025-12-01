കോളാമ്പി മൈക്കും തോരണങ്ങളുമായി വോട്ട് വഞ്ചി; ഓർമകളുടെ തുഴയെറിഞ്ഞ് കവ്വായിയിലെ വോട്ട് യാത്ര
പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേക്കാട് പതിനാലാം വാർഡ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പി സി സുബൈദയ്ക്ക് വോട്ടഭ്യർഥിച്ചാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ഈ പഴമയുടെ തനിമയുള്ള പ്രചാരണരീതി പുനരാവിഷ്കരിച്ചത്.
Published : December 1, 2025 at 6:05 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: വള്ളക്കാരന് മുളങ്കമ്പൊന്ന് ആഞ്ഞ് ഊന്നിയപ്പോള് കവ്വായിക്കായലിലൂടെ ആ വഞ്ചി നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഇരിപ്പിടങ്ങളോട് ചേര്ത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉയരമുള്ള കമ്പില് നിന്ന് താഴേക്ക് നിറയെ അരിവാള് ചുറ്റിക നക്ഷത്രം പതിച്ച ചുവന്ന കൊടി തോരണങ്ങള് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണാ വഞ്ചി. മരക്കമ്പിന്റെ മുകളിലായി പഴയ കോളാമ്പി മൈക്ക്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കും മല്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ പ്രചാരണ ബോര്ഡുകള്. പിന്നെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അനൗണ്സര്മാരും.വെറും അനൗണ്സറല്ല, സിനിമാ നടന് അനൗണ്സര്.വേറിട്ട പ്രചാരണ രീതികളിലൂടെ വോട്ടര്മാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള എല്ലാ അടവുകളും പയറ്റുകയാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളും മുന്നണികളും.
ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് വോട്ട് വഞ്ചിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് കാസര്ഗോഡുകാര്ക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാല് പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ തേക്കേക്കാട് വാര്ഡുകാര് വോട്ടു വഞ്ചി നേരിട്ട് കണ്ടു. കാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പു വരെ വഞ്ചിയാത്ര നടത്തിയായിരുന്നു നേതാക്കള് പടന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായ തെക്കേക്കാട്ടേക്ക് വോട്ടു തേടിച്ചെന്നിരുന്നത്. എന്നാല് നാട്ടുകാര് ബണ്ട് നിര്മ്മിച്ചതില്പ്പിന്നെ വഞ്ചിയിലുള്ള വോട്ട് യാത്ര പതിയെ മാഞ്ഞില്ലാതായി.
പുതുതലമുറയ്ക്ക് സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള കാഴ്ചയായി അത് മാറി. ഇന്ന് ഇവിടെ വോട്ട് തേടി വഞ്ചിയില് ചെല്ലേണ്ട തുരുത്തുകളില്ല.കായലിന്റെ മറ്റേക്കരയില് തെക്കേക്കാട് വാര്ഡിലുള്ളത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങള്. എല്ലാവര്ക്കും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രചാരണത്തില് പുതുമ കൊണ്ടു വരാന് പഴമയെ ഒന്ന് പുനരാവിഷ്കരിക്കാന് സ്ഥാനാര്ത്ഥി തീരുമാനിച്ചപ്പോള് വോട്ട് വഞ്ചി ഇറങ്ങി.
കോളാമ്പി മൈക്കിലൂടെ പുറത്തേക്കു വന്ന ശബ്ദം കായൽപരപ്പിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിച്ചപ്പോൾ, മധ്യ വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അത് ഓർമകളുടെ തിരികെ വരവായി. കാസർകോട് പടന്നയിൽ കവ്വായി കായലിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ കീറിമുറിച്ച് നീങ്ങിയ ഈ 'വോട്ട് വഞ്ചി' യാത്ര, കാലം മായ്ക്കാത്ത ഒരു പഴയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം പുനര്ജ്ജനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗവും പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേക്കാട് പതിനാലാം വാർഡ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ പി സി സുബൈദയ്ക്ക് വോട്ടഭ്യർഥിച്ചാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ഈ പഴമയുടെ തനിമയുള്ള പ്രചാരണരീതി പുനരാവിഷ്കരിച്ചത്. ന്നാ താന് കേസ് കൊട് സിനിമയിലൂടെ ഏറെ പ്രശസ്തനായ സിനിമാതാരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനൗൺസറായെത്തിയതോടെ തോണി പ്രചാരണത്തിൻ്റെ മാറ്റ് ഇരട്ടിയായി. വോട്ടഭ്യർഥനയും പാട്ടുമെല്ലാമായി തദ്ദേശ ആവേശം തോണിയിലേറി ഓള പരപ്പിലൂടെ നീങ്ങി.
പഴയകാല ഓർമകളിലെ പ്രചാരണം
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പടന്ന പ്രദേശത്ത് സാധാരണമായിരുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ബണ്ട് നിർമിച്ച് തെക്കേക്കാട്ടിലേക്ക് വാഹന ഗതാഗത സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതുവരെ, പ്രധാനമായും തോണി തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ യാത്രാമാർഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളും നടന്നത് കായലിലെ തോണികളിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തോണി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ പ്രദേശത്ത് സാധാരണമായിരുന്ന കാഴ്ചകളിലൊന്നായിരുന്നു ഇതെന്ന് 60 വയസുകാരൻ വിജയൻ പറയുന്നു.
ഇന്ന് ബസ്സൊഴികെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം തെക്കേക്കാട്ടേക്ക് ബണ്ട് വഴിയെത്തും. യാത്രക്ക് തോണി ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും തെക്കേക്കാട്ടുകാര് ബോട്ട് ജെട്ടി ഒഴിവാക്കിയില്ല. വഞ്ചി സ്വന്തമായുള്ള പരമ്പരാഗത മല്സ്യത്തൊഴിലാളികള് ഇത് ഉപജീവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടിവിടെ. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടുകള്ക്കും ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ് മീറ്റിങ്ങ് പോയിന്റ്.
തേക്കേക്കാട്ട് വാര്ഡിലുള്ളവര്ക്ക് മാത്രമല്ല തൊട്ടങ്ങേക്കരയിലുള്ള വടക്കേക്കാട്ടെ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങള്ക്കും കോളാമ്പി മൈക്കും ചുവന്ന തോരണങ്ങളുമെല്ലാമായി അലങ്കരിച്ച തോണി കൗതുകക്കാഴ്ചയേകി.വോട്ട് വഞ്ചി കവ്വായി കായലിലെ ഓളങ്ങളെ കീറിമുറിച്ച് നീങ്ങിയപ്പോള്. സ്ഥാനാർഥിയും സഹപ്രവർത്തകരും കൈ ഉയർത്തി വോട്ടഭ്യർഥിച്ചു. തീരങ്ങളിൽ നിന്ന നാട്ടുകാർ കൗതുകത്തോടെ തിരിച്ചും അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.
കാല് നൂറ്റാണ്ട് മുന്പ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രചാരണപ്രവര്ത്തനം തോണിയിലൂടെ കോളാമ്പി മൈക്ക് കെട്ടിയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്നും ഓര്ക്കുന്നതായി സ്ഥാനാര്ത്ഥി പി സി സുബൈദ പറഞ്ഞു. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഴയ കാലത്തെ പ്രചാരണ രീതി എന്തായിരുന്നെന്നും നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്നുമൊക്കെയായി പഴമയുടെ തനിമ കാണിച്ചുകൊടുക്കാനാണ് വഞ്ചിയിലേറിയുള്ള ഈ പ്രചാരണമെന്നും സുബൈദ പറഞ്ഞു.
തെക്കേക്കാട് തെക്ക് ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രചാരണം വടക്കേക്കാട്, പുറത്താൾ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ബണ്ട് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു. ഒരു പകൽ നീണ്ട ഈ പ്രചാരണ യാത്ര പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമല്ല, തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും വോട്ടഭ്യർഥിച്ചു.
പഴയകാലത്തെ പ്രചാരണ രീതികളെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആവേശവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച ഈ 'വോട്ട് വഞ്ചി' യാത്ര, വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഴ്ചകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായി.
