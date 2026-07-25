ഡൽഹി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കേസുകൾ പിൻവലിക്കണം; ആവശ്യവുമായി മുഹമ്മദ് റിയാസ്
ഡൽഹി സമരത്തിന് പിന്തുണച്ച മലയാളികൾക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎൽഎ.
Published : July 25, 2026 at 3:53 PM IST
എറണാകുളം: ഡൽഹി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കേസുകൾ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎൽഎ. കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നുണകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രധാന ഫാക്ടറിയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനസ് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആരോപിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മുഖ്യമന്ത്രി ബുധനാഴ്ചകളിൽ നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ വെറും "നുണ ബോംബുകൾ" മാത്രമായി മാറുകയാണെന്നും പച്ച നുണകളാണ് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഫാക്ട് ചെക്ക് നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
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"നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്ത് വലിയ ജനപിന്തുണയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാർ എല്ലാ നിലയിലും സമരത്തെ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിന് കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. എന്നാൽ, നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നടന്ന ഐക്യദാർഢ്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് കേസെടുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ്" റിയാസ് പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ എടുക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ അതേ നിലപാടാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കാതെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സുപ്രധാനമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ഡൽഹി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളത്തിൽ സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരെ വരെ നിലവിൽ കേസെടുക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യപരമായ സമരങ്ങളെ പൊലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് വഴിവെക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ സർക്കാർ ചുമത്തിയ ഇത്തരം കേസുകൾ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കള്ളക്കേസുകൾ നൽകി അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വീണയ്ക്കെതിരായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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