ഓട്ടത്തിനിടെ ഡ്രൈവറുടെ തോളില് പറന്നിറങ്ങി മൂങ്ങ; നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നു
കൈകൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അത് വലിയൊരു മൂങ്ങയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
Published : December 2, 2025 at 12:17 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 12:25 PM IST
കാസർകോട്: തിരക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന അവിശ്വസനീയമായ അപകടമാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തളങ്കരയിൽ നടന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുകയായിരുന്ന ഡ്രൈവറുടെ തോളിലേക്ക് പറന്നുവീണ മൂങ്ങയെ കണ്ട് പരിഭ്രാന്തനായതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോ വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നു. അപകടത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ തളങ്കര സ്വദേശി യൂസഫിന് (45) കാലിന് പരിക്കേറ്റു.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ, അവസാനത്തെ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി പതിവ് പോലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു യൂസഫ്. ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങാറ്. ബണ്ടിചാലിലെത്തിയപ്പോഴാണ് യൂസഫ് ഓർക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആ സംഭവം നടന്നത്.
അപകടസമയത്ത് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു ഓട്ടോ ഓടിച്ചിരുന്നത്. പെട്ടെന്നാണ് യൂസഫ് തൻ്റെ തോളിൽ എന്തോ ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. കൈകൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അത് വലിയൊരു മൂങ്ങയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
"മൂങ്ങയെ കണ്ട വെപ്രാളത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചുപോയി. കൈകൊണ്ട് അതിനെ തട്ടി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ ഓട്ടോയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും വണ്ടി നേരെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു," യൂസഫ് പറഞ്ഞു.
ഓട്ടോ തകർന്നു, യൂസഫ് രക്ഷപ്പെട്ടതാകട്ടെ തലനാരിഴയ്കും. വണ്ടി പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മൂങ്ങ പറന്നു പോയെങ്കിലും ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുൻഭാഗം പൂർണമായി തകർന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് യൂസഫിന് കാലിന് മാത്രമേ പരുക്ക് പറ്റിയുള്ളൂ.
ദേളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ യൂസഫ് പരുക്ക് സാരമല്ലാത്തതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. "ഇടിയുടെ ശക്തിയിൽ പോസ്റ്റ് പൊട്ടി വീണിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തമായി മാറിയേനെ," യൂസഫ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും താൻ ഇപ്പോഴും മോചിതനായിട്ടില്ലെന്നും, ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഉള്ളിൽ മൂങ്ങയുടെ തൂവലുകൾ കിടപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാട്ടുകാരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി 'പക്ഷി അപകടങ്ങൾ'
ഈ പ്രദേശത്ത് സമാനമായ അപകടം ആറു മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നടന്നത് നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ റോഡിൽ ഒരു പരുന്ത് ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച് വലിയ അപകടം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കെല്ലാം ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീണ്ടും ഒരു പക്ഷി ഓട്ടോറിക്ഷ അപകടത്തിന് കാരണമായത് നാട്ടുകാർ ഭീതിയോടെയാണ് കാണുന്നത്.
