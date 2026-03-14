അയ്യായിരത്തിലേറെ കൊടികൾ; പല വലിപ്പത്തിലും നിറത്തിലും, കാഴ്ച വിസ്മയം ഒരുക്കി പാലക്കുറുമ്പ ക്ഷേത്ര പരിസരം
കൊടികൾ തൂക്കി മനോഹരമായിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണ പാലക്കുറുമ്പ ക്ഷേത്രം....
Published : March 14, 2026 at 5:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: കൈകളും കാലും ഉടലും തലയും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് കാറ്റിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന പല വർണത്തിലുള്ള ഈ മനോഹര കൊടികൾ. മനസിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നേർച്ച നേർന്ന് വ്രതശുദ്ധിയോടെ ദേവിക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചതാണ് ഇതിലെ ഓരോ കൊടികളും. പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഒളവണ്ണ പാലക്കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏതൊരാളെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കൊടികൾ കാറ്റിൽ പാറി കളിക്കുന്നത്. ഉത്സവം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരം കൊടികൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഒറ്റ ദിവസംഇത്രയധികം കൊടികൾ വരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. പല വലിപ്പത്തിലുള്ള അയ്യായിരത്തിലധികം കൊടികളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയ താലപ്പൊലി ദിവസം നേർച്ചയായി ദേവിക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ വർഷം ഇവിടെ നേർച്ചയ്ക്ക് നൽക്കിയ കൊടികൾ. വർഷം തോറും അത് കൂടി വരാറുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും വരുന്ന ഭക്തർ അവരുടെ കാര്യസിദ്ധിക്കായി ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർഥിച്ച് പോവും. അവരുടെ കാര്യം സാധിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിന് അവർ ഇവിടെ വന്ന് കൊടി സമർപ്പിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പതിവ്. ആറ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന കൊടികൾ മൊത്തവും തൂക്കുന്നത്. കുംഭ മാസത്തിലെ ഭരണി ദിവസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടികൾ സ്വീകരിക്കുള്ളു. മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇവിടെ കൊടികൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹി സതീശ് പറയുന്നു.
ചുവപ്പും വെള്ളയും കറുപ്പും കലർന്ന നിറങ്ങളിൽ ഉള്ള കൊടികളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ ചുവപ്പിനും കറുപ്പിനും വെള്ളക്കുമൊപ്പം മഞ്ഞ നിറവും ഉൾപ്പെട്ട കൊടികളുമുണ്ട്. ഓരോ കൊടികൾക്ക് മുകളിലും അവ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ പേരും നാളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. കൊടികൾ അടുത്തവർഷം ഉപയോഗിക്കില്ല മറിച്ച്, താലപ്പൊലിക്കായുള്ള തിരിയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റു മതിലിലും ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ മൈതാനങ്ങളിലും നടപ്പന്തലിലും ക്ഷേത്രമുറ്റത്തും പരിസരത്തുമെല്ലാം പല വലിപ്പത്തിലുള്ള കൊടികൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
കുംഭ ഭരണി ദിവസം തുടങ്ങി മീനഭരണി ദിവസം വരെ നടക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവ സമയത്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടികൾ തൂക്കിയിടുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതലേ വരുന്ന അമ്പലമാണിത്. ഇതുപോലെ കൊടികൾ കാണുന്ന സ്ഥലം വേറെ എവിടെയുമില്ല. നല്ലൊരു പോസറ്റീവ് വൈബ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഭക്തരുടെ അഭിപ്രായം.
കാറ്റിൽ ഇളകിയാടുന്ന കൊടികളുടെ മനോഹര കാഴ്ച കാണാൻ ഭക്തർക്ക് പുറമെ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരവധി പേരാണ് പാലക്കുറുമ്പ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്തുന്നത്. ഫോട്ടോയെടുത്തും റീൽസ് പകർത്തിയും പാലക്കുറുമ്പയിലെ ഈ കൊടിക്കാഴ്ചകൾ ഇവിടെയെത്തുന്നവർക്ക് മറക്കാത്ത അനുഭവമാവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം കൊടികൾ ഓരോന്നും ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫലസിദ്ധി അടുത്ത വർഷവും ഇതിലേറെ കൊടികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.
Also Read: മൂവാറ്റുപുഴ കടാതിയിലെ 'മോഹന' രുചി; വിറകടുപ്പിലെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വിദേശികളും..