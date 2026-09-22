സ്വന്തം മണ്ണിലെ 'അതിഥികൾ', അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് സുഗന്ധഗിരിയിലെ നാനൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ
'പട്ടയം' എന്ന ആധാരരേഖ ഇവർക്കിന്നും കിട്ടാക്കനി. അടിസ്ഥാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ഇവിടുത്തെ 444 കുടുംബങ്ങൾ. 22 വർഷമായി തുടരുന്ന ഈ അനീതിക്ക് പരിഹാരം തേടുകയാണ് ഈ വനഗ്രാമം.
Published : September 22, 2026 at 12:22 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: സുഗന്ധഗിരിയിലെ നൂറുകണക്കിന് പട്ടികവിഭാഗ കുടുംബങ്ങളുടെ തലചായ്ക്കാനുള്ള മണ്ണെന്ന സ്വപ്നം ഇന്നും കടലാസിലൊതുങ്ങുന്നു. സ്വന്തം മണ്ണിൽ പൂർണ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ 'പട്ടയം' എന്ന ആധാരരേഖ ഇവർക്കിന്നും കിട്ടാക്കനി. കൈവശഭൂമിക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അടിസ്ഥാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ഇവിടുത്തെ 444 കുടുംബങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി തുടരുന്ന ഈ അനീതിക്ക് പരിഹാരം തേടുകയാണ് ഈ വനഗ്രാമം.
സുഗന്ധഗിരി...പേരിലൊരു സുഗന്ധമുണ്ടെങ്കിലും, ഇവിടുത്തെ പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പഴക്കമേറിയ ഗന്ധമാണ്. കൈവശമുള്ള ഭൂമിക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. പട്ടയം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യമാണിവിടെ. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമല്ല, കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി തുടരുകയാണ് പട്ടയത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്.
1977ൽ രൂപീകരിച്ച സൗത്ത് വയനാട് ഗിരിജൻ ജോയിൻ്റ് ഫാമിങ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിലായിരുന്നു സുഗന്ധഗിരി ഏലം പ്രോജക്ട്. പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങളെ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കി, ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയ ശേഷം അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഏലം, കാപ്പി, കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ കൃഷികളുമായി പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. പിന്നീട് പ്രോജക്ട് ഭൂമി സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി.
സർക്കാർ ഇത് അംഗീകരിച്ചതോടെ 2002 ഏപ്രിൽ 20ന് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സർവേ നടത്തി 2004ൽ പ്രോജക്ടിലെ തൊഴിലാളികളായ പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി പതിച്ചുനൽകി. ആകെ 444 കുടുംബങ്ങൾ. 383 പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഏക്കർ വീതം. 21 പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ വീതം. സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളല്ലാത്ത 40 കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഏക്കർ വീതം.
1997 ഫെബ്രുവരി 11ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൈവശ രേഖയാണ് അന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. പട്ടയം പിന്നീട് നൽകുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 22 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പട്ടയം മാത്രം എത്തിയില്ല. പട്ടയത്തിനായി കയറിയിറങ്ങാത്ത സർക്കാർ ഓഫീസുകളില്ലെന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടെ പുതിയ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങൾ.
സ്വന്തം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ബാങ്ക് വായ്പ പോലും എടുക്കാനാകാതെ അധികാരികളുടെ കനിവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണിവർ. പട്ടയമില്ലാത്ത ഭൂമി ആയതിനാൽ ഒരു ലോൺ പോലും കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങളുമെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ഭാസ്ക്കരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മക്കളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ധാരാളം പണം ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വായ്പ പോലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാതെ വരികയും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം" ഭാസ്ക്കരൻ പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം, പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊഴുതന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പ്രമേയം പാസാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബങ്ങൾ നൽകിയ നിവേദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 20ന് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗവും ചേർന്നു. അടിമവേലയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 1976ൽ സുഗന്ധഗിരിയിൽ ഏലം പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചത്. ഏകദേശം 1,500 ഹെക്ടർ വരുന്ന പ്രോജക്ട് ഭൂമി 1971ലെ കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് അസൈൻമെൻ്റ് നിയമപ്രകാരം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഭൂമിയാണ്.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ഭൂരഹിത പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഭൂമി കിട്ടി, കൈവശ രേഖയും കിട്ടി, പക്ഷേ പട്ടയം മാത്രം ഇന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമല്ല, 22 വർഷമായി തുടരുന്ന കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ അവസാനമെന്ന് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ. ഇനി പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയാണ് സുഗന്ധഗിരിയിലെ 444 കുടുംബങ്ങൾ. പട്ടയം എന്ന് കിട്ടും...? എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രതികരിച്ച് പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്
സുഗന്ധഗിരിയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടയപ്രശ്നം വർഷങ്ങളായി പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്ന് പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് നാസർ കാതിരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ വിഷയം വീണ്ടും ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പ്രമേയം പാസാക്കി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
"ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും വിഷയംപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ നിയമപരമായ അവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ" ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
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