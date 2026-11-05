കൊച്ചി കമ്മീഷണറായിരുന്ന കാളിരാജ് മഹേഷ്കുമാർ ക്രൈം ഐജി
സമീപകാലത്തായി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും ഡിജിറ്റൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഹൈടെക് കൊലപാതക കേസുകളും സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പുതിയ മേധാവിയെ നിയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്
Published : November 5, 2026 at 7:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റവും പുതിയ നിയമനവും. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ ക്രൈം ഐജിയായി നിയമിച്ചു. തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയുടെ ഡിഐജി അധിക ചുമതലയും വഹിക്കും. എൻ. രാജനെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ്പിയായി (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) നിയമിച്ചു. കെഎസ്ഇബി വിജിലൻസ് ഓഫീസർ സ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് എൻ. രാജനെ പുതിയ തസ്തികയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് പുതിയ നിയമനം.
കൊച്ചിയിലെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിലും നഗര സുരക്ഷയിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ. സംസ്ഥാനത്ത് തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ പല ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചുമതല ഇനി കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനായിരിക്കും. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് വകുപ്പിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീര്യവും വേഗതയും നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സമീപകാലത്തായി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും ഡിജിറ്റൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഹൈടെക് കൊലപാതക കേസുകളും സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പുതിയ മേധാവിയെ നിയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയായും മറ്റ് ഉയർന്ന പദവികളിലും മികച്ച സേവനമനുഷ്ഠിച്ച പരിചയ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
ചേരാനല്ലൂർ കണ്ടെയ്നർ റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ അഡി. ജഡ്ജിയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ, തന്നെ അഡി. ജഡ്ജി വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനു മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചത് സാധാരണ കാര്യമാണെന്നും സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനു പകരം ആർ. നിശാന്തിനിയാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറായി ചുമതലയേറ്റത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒ അടക്കം നാലു പൊലീസുകാരെ നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറായി നിയമിതനായത്.