കലയ്ക്ക് പ്രായം 'മതില്കെട്ടാത്ത' വീട്; കണ്ടാല് ആരുമൊന്ന് കയ്യടിയ്ക്കും, ഓട്ടുപുരയ്ക്കലില് അത്രയ്ക്കുണ്ട് അറിയാൻ
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടമൊട്ടയിലാണ് ഓട്ടുപുരക്കൽ എന്ന കലാഭവനം. കലാകാരന്മാര്ക്കും കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്കും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വളരാനുള്ള താവളമാണ് ഓട്ടുപുരക്കല്.
Published : November 6, 2025 at 6:10 PM IST
കണ്ണൂര്: കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട്ടുകാരന് മധു കുന്നോത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയര് എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് മധു അറിയപ്പെടുന്നത് കലാഭവനമായ ഓട്ടുപുരക്കലിന്റെ സംഘാടകനായാണ്. എന്താണ് കലാ ഭവനമെന്നല്ലേ. കലകള് പഠിക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമെല്ലാം കുട്ടികളും യുവാക്കളും മാത്രമല്ല വയോധികരും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന തട്ടകം.
പക്ഷികളും കുട്ടികളും വീട്ടില് വരുമ്പോഴാണ് വീട് വീടാവുക എന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള ചൊല്ല്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പ്പത്തില് ഒരു വീട് പണിയുകയായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ മധു കുന്നോത്ത്. സ്വന്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയര് സംരഭത്തിന് വിട നല്കി ഒരു കലാഭവനം മധു പണിതീര്ത്തു. കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടമൊട്ടയില് തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങിനെ ആ കലകളുടെ വീട് ഉയര്ന്നു വന്നു, 'ഓട്ടുപുരക്കല് ' എന്ന വീട്.
കുട്ടികള്ക്കു മാത്രമല്ല മുതിര്ന്നവര്ക്കുമുണ്ട് ഓട്ടുപുരക്കല് കലാഭവനില് പരിപാടികള്. കലാഭവനമെന്ന് കേട്ട് ഇത് കേവലം കലകള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഇടമെന്ന ധരിച്ചെങ്കില് തെറ്റി. കലകള്ക്കൊപ്പം സാങ്കേതിക വിദ്യയും നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും റോബോട്ടിക്സും ഒക്കെ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. വെറുതെ കണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല ഇവയൊക്കെ. കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും പങ്കുചേര്ന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ളവയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാകാരന്മാര്ക്കും കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്കും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വളരാനുള്ള താവളമാണ് ഓട്ടുപുരക്കല്. കലാകാരന്മാര്ക്ക് അവരുടെ ഉത്തമ സൃഷ്ടികള്ക്ക് ജന്മം നല്കാന് പാകത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും കാണാന് കഴിയുക. മധുവിൻ്റെ ചുവര് ചിത്രങ്ങള് കാഴ്ചക്കാര്ക്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കാം. വിവിധ വര്ണ്ണ ഗ്ലാസുകള് കൊണ്ട് ചുവരിൻ്റെ മുകള് തട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് നിന്നുള്ള പ്രകാശം അകത്ത് വിസ്മയ കാഴ്ചയാകുന്നു.
ചെറുപ്പത്തില് നമുക്ക് കിട്ടിയ നന്മകള്, ബന്ധങ്ങള്, കാലാവസ്ഥ, സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവ ഇന്നത്തെ കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. പ്രായമായവര്ക്കും ഇത്തരം സന്തോഷങ്ങള് അനുഭവിക്കാനാവുന്നില്ല. താന് സോഫ്റ്റ്വെയര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുളള ആളുകളെയൊക്കെ തൻ്റെ നാട്ടിലെത്തിക്കുകയും അവരെ ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കുകയും സൗകര്യങ്ങള് നല്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത മധുവില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് വര്ഷം മുമ്പ് ജോലിക്ക് വിട നല്കി ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ഇന് റെസിഡന്സ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നുവെന്ന് മധു പറഞ്ഞു.
എന്തു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മധു നല്കുന്ന മറുപടി ഇതാണ്. "2030 ഓടു കൂടി ലോകത്തു തന്നെ ഏറെപ്പേര് മരണപ്പെടുക ഏകാന്തതയും ഡിപ്രഷനും കാരണമായിരിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ പറയുന്നു. ഈ ഒറ്റപ്പെടലും വിഷാദവും മാറ്റാന് അവരെ, മനസിന് സന്തോഷം നല്കുന്ന പ്രവൃത്തികളില് സജീവമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം."
രണ്ടു വര്ഷം മുമ്പ് കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു തുടക്കം. സീസണ് വണ്ണില് തന്നെ കുട്ടികള്ക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തിയത്. അതിലെ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സന്തോഷം മധുവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നു. ആര്ട്ട്, ടെക്നോളജി, ആര്ട്ടിഫിഷല് ഇൻ്റലിജന്സ് എന്നിവയും ചേര്ത്താണ് ക്ലാസുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷവും അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് നടത്തി. പ്രായമുള്ളവര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനും സര്ഗപരമായ കഴിവുകള് പ്രകടമാക്കാനും വേദികളില്ലെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവര്ക്കായി പരിപാടികള് തുടങ്ങിയത്. 20 മുതല് 65 വയസു വരെയുള്ളവര് മുതിര്ന്നവരുടെ ക്യാമ്പുകളില് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.
ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ആളുകള് എത്തിത്തുടങ്ങി. മ്യൂറല് റെസിഡന്സ് വര്ക്ക് ഷോപ്പ് മുതിര്ന്നവരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു. മാസത്തില് ഒരു ക്യാമ്പ് എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അത് മാറി മാസത്തില് രണ്ട് ക്യാമ്പുകള് എന്ന നിലയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. അനേകം ശിൽപശാലകള്ക്കും ഓട്ടുപുരക്കല് വേദിയായി. ഒട്ടേറെ എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും ഓരോ ക്യാമ്പിലും ഇവിടെ എത്തുന്നു.
പ്രശാന്ത് വിജയന്, മഞ്ജുളന്, അബിന് ജോര്ജ്, രമേശന് നടുവില്, യദുനാദ്, വാസവന് പയ്യട്ടം തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇവിടെ വിവിധ ശിൽപശാലകളില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അമ്പതോളം കുട്ടികള്ക്ക് താമസിക്കാനുളള സൗകര്യം ഓട്ടുപുരയ്ക്കലുണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടില് നിന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനൂഭൂതിയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവര്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഈ കലാഭവനത്തിൻ്റെ പേരായ ഓട്ടുപുരക്കല് എന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ വീടിൻ്റെ പുനര്ജ്ജനിയാണെന്ന് പറയാം. മുണ്ടമൊട്ടയില് നിന്നും ഓട്ടുപുരക്കലേക്കുള്ള റോഡ് അവസാനിക്കുന്നതും ഈ കലാഭവനത്തില് തന്നെ.
ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷമാണ് ഓട്ടുപുരക്കലിൻ്റെ കവാടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാനാവുന്നത്. ഹരിതാഭമായ വീട്ടുമതില് തന്നെ ആകര്ഷണീയമാണ്. കവാടം കഴിഞ്ഞാല് നടവഴിക്ക് ഇരുഭാഗവും പച്ചപ്പിനാൽ ലയിച്ചു നില്ക്കുന്നു. മുറ്റത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോള് ഓട്ടുപുര തെളിയുകയായി. ഓടിൻ്റെ മേല്ക്കൂരയും ഞാലികളും കാണാൻ കഴിയും, തിരുമുറ്റത്തെത്തിയാല് ഇടതു വശത്ത് വിശാലമായ വേദി. അവിടെ ഇരിപ്പിടമുണ്ട്. കലാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് അരങ്ങേറുമ്പോള് നൂറിലേറെ പേര്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണാന് പാകത്തിലാണ് മുറ്റത്തിൻ്റെ നിര്മാണം. ഇതിൻ്റെ മുകള് ഭാഗവും ഓട് മേഞ്ഞതു തന്നെ.
വേദിയുടെ ഇടതു വശത്തെ ചുമരില് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുറ്റത്തു നിന്നും വരാന്തയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ ഓര്മ്മകള് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാന് കഴിയും. വരാന്തയില് ഇരുഭാഗത്തുമായി പഴയകാല പ്രൗഢിയിലുള്ള രണ്ട് കസേരകള് ഒരുക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന്നകത്തേക്ക് കടന്നാല് വലിയ ഊഞ്ഞാല് കാണാം. പഴയ ഇറയകത്തിന് സമാനമായ വലിയ ഒരു മുറിയാണ് ഇത്. ചുവര് ചിത്രങ്ങള് കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരി സവിനയാണ് മധുവിൻ്റെ ഭാര്യ. മക്കളായ നന്ദകിഷോര്, അതിഥി എന്നിവരും അമ്മ കമലാക്ഷിയും മധുവിന് പിന്തുണയായുണ്ട്. ഓട്ടുപുരക്കല് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സാരഥ്യത്തിലാണ് ഈ കലാഭവൻ്റെ പ്രവര്ത്തനം.
Also Read: സംഭവം കലക്കി; വെറും ടീച്ചറല്ലിത് എഐ ടീച്ചറാണ്, കൗതുകമായി കലോത്സവ വേദിയിലെ റിസള്ട്ട് പറയും കാഴ്ച