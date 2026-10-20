ഷൊര്ണൂര് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ; ട്രെയിൻ അട്ടിമറി ശ്രമം, ബിഹാർ സ്വദേശി ആർപിഎഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ
ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതാണോയെന്ന സംശയം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആര്പിഎഫ്
Published : October 20, 2026 at 4:30 PM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം– ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി സംശയം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവാവിനെ ആർപിഎഫ് (റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ്) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ഷുക് ലാൽ മറിയയെ ആണ് ആർപിഎഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ 10.30നും 11.30നും ഇടയിലാണ് ഒറ്റപ്പാലം– ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. മണ്ണന്നൂർ, കാരക്കാട് എ കാബിൻ പരിസരം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്, റെയിൽ കഷണം, ചാക്കിൽ കട്ടപിടിച്ച സിമൻ്റ് എന്നിവയാണ് ട്രാക്കിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിന് ഭീഷണിയാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ട്രാക്കിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ഗൗരവത്തോടെയാണ് അധികൃതർ കാണുന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവാവിനെ ആർപിഎഫ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്നും ട്രാക്കിൽ വസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിച്ചതിനു പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്.
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