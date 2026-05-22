ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമം; ഒറ്റപ്പാലത്ത് യാത്രക്കാരന് ട്രാക്കിൽ വീണ് ഗുരുതര പരിക്ക്
ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴേമുക്കാലോടെ ആലപ്പുഴ-ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിൽപെട്ടായിരുന്നു അപകടം. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
Published : May 22, 2026 at 12:10 PM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ഓടിത്തുടങ്ങിയ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ് യാത്രക്കാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്. ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം പൂളക്കുണ്ട് പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ സിദ്ദിഖിനാണ് വീഴ്ചയിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടതുകാലിന് സാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
മെയ് 21ന് രാത്രി ഏഴേമുക്കാലോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആലപ്പുഴ-ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സിദ്ദിഖ് ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിൽപെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചെന്നൈയിൽ ചെറുകിട വ്യാപാരിയാണ് സിദ്ദിഖ്.
ഭാര്യക്കും മകനുമൊപ്പം ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇവർ ആദ്യം യാദൃച്ഛികമായി മറ്റൊരു കോച്ചിലാണ് കയറിയത്. റിസർവ് ചെയ്ത കോച്ചിലേക്ക് ട്രെയിനിനുള്ളിലൂടെ നടന്നുപോകാമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും വാതിലുകൾ അടച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ മൂവരും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടന്ന് റിസർവ് ചെയ്ത കോച്ചിലേക്ക് കയറാൻ ഒരുങ്ങവെ ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിദ്ദിഖ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.
മാറണം ട്രെയിൻ യാത്രാശീലങ്ങൾ
ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാനോ ഇറങ്ങാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നീങ്ങിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാടിക്കയറുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ യാത്രക്കാർ ട്രാക്കിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിലേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്കും പലപ്പോഴും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമാകും. അതിനാൽ ട്രെയിൻ പൂർണമായി നിന്നശേഷം മാത്രം കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുക.
സ്റ്റേഷനുകളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാ യാത്രികരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ അരികിലൂടെ നടക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. മഞ്ഞവരയ്ക്ക് പിന്നിലായി മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത വേണം. അവരുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും കൂടെപ്പിടിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രാവേളകളിലെ ചെറിയ അശ്രദ്ധകൾ പോലും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്.
ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടക്കുന്നതും റെയിൽവെ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. സുരക്ഷിതമായി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മാറാൻ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളോ അടിപ്പാതകളോ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്കിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ട്രെയിനുകൾ കാണാതെ പോകുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ റെയിൽവെ അധികൃതർ നിരന്തരം ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സിസിടിവി കാമറകൾ വഴി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. സുരക്ഷാ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്ന് റെയിൽവെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും നിർദേശിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്ക് റെയിൽവെ നൽകുന്ന കർശന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ലഗേജുകൾ കയറ്റുമ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നോക്കണം. വാതിൽപ്പടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. മുൻകരുതലുകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് റെയിൽവെയുടെ ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരുകളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തേടാം. സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അവഗണിക്കരുത്. ഓരോ യാത്രക്കാരൻ്റെയും സുരക്ഷ അവരവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക.
Also Read: തിരുവമ്പാടി മുത്തപ്പൻപുഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ; വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ താത്കാലിക പാലം ഒലിച്ചുപോയി