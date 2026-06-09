വിരമിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയയെടുത്ത യുവതിയെ ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
ഒറ്റപ്പാലം ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മൊബൈൽ ഫോണുകളും തുണിത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അപഹരിച്ചതായിയാണ് പരാതി. വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ 46 വയസുകാരി പ്രിൻസിയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : June 9, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 8:42 PM IST
പാലക്കാട്: വിരമിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയയെടുത്ത യുവതിയെ ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ 46 വയസുകാരി പ്രിൻസിയെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഒറ്റപ്പാലം ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മൊബൈൽ ഫോണുകളും തുണിത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അപഹരിച്ചതായിയാണ് പരാതി.
സംഭവം ഇങ്ങനെ...
2006 ൽ പട്ടയ സംബന്ധമായ കാര്യത്തിന് ഓഫീസിൽ എത്തിയ പ്രതി ജീവനക്കാരനുമായി സൗഹൃദത്തിൽ ആവുകയായിരുന്നു. ജീവനക്കാരനുമായുള്ള അടുപ്പം യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞു എന്നും ഇതുമൂലം കുടുംബം തകർന്നെന്നും വേറെ വീടു പണിയാനായി പണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റപ്പാലം കേരള ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുപ്പിച്ച് കൈക്കലാക്കിയതായും പൊലീസിൻ്റെ എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.
ഈ കാര്യം പരാതിക്കാരൻ്റെ ബന്ധുക്കളോടും മറ്റും പറഞ്ഞു ജീവനക്കാരൻ്റെ കുടുംബം തകർക്കുമെന്നും, നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഓരോ മാസവും പണം തട്ടിയെടുത്തതായാണ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
സമാന സംഭനങ്ങൾ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്ന കേസുകൾ ഒരുപാട് ഇതിന് മുമ്പും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ സ്പായിൽ പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ കേസിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വൈക്കം സ്വദേശി സൗമ്യയാണ് പിടിയിലായത്. പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ സ്പായിൽ പോയ വിവരം ഭാര്യയെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പണം തട്ടിയത്. 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത്.
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ഇതുപോലെതന്നെ 2021 ൽ സ്വവർഗരതിക്കായി ആളുകളെ വിളിച്ചുവരുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ പ്രതികളെ തിരൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മൊബൈൽ ആപ്പു വഴി ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയാണ് പ്രതികൾ പണം തട്ടിയെടുത്തിരുന്നത്. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പല ആളുകളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യും. ശേഷം പണവും സ്ഥലവും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ പറയും. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തുന്ന ആവശ്യക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ പ്രതികളെല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്ന് ഫോണിൽ എടുത്ത് പോലീസിനേയും ബന്ധുക്കളേയും അറിയിക്കുമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി.
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