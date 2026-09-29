ഒറ്റപ്പാലത്ത് വീടുകയറി ആക്രമണം; തടയാൻ ശ്രമിച്ച പതിനേഴുകാരന് കുത്തേറ്റു, 3 പേർ പിടിയിൽ
പേരൂർ അതിർകാട് മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അക്രമ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്
Published : September 29, 2026 at 11:51 AM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം പേരൂരിൽ പതിനേഴുകാരന് കുത്തേറ്റ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പേരൂർ സ്വദേശികളായ നിതീഷ്, കൃഷ്ണപ്രസാദ്, നിഖിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഒളിവിൽ പോയ ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയെന്നും ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
പേരൂർ അതിർകാട് മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അക്രമ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മുൻ വൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് അതിർക്കാട് സ്വദേശിയായ രതീഷിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ആയുധങ്ങളുമായി ഒരു സംഘം അതിക്രമിച്ച് കയറി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ നോക്കിനിൽക്കെയാണ് അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടിയത്.
ഈ സമയം ആക്രമണം നടത്താനെത്തിയ സംഘത്തെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച പതിനേഴുകാരനാണ് കുത്തേറ്റത്. അക്രമികളുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് യുവാവിൻ്റെ ഇടത് കൈയിലാണ് കുത്തിയത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ യുവാവിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ക്ഷേത്രോത്സവത്തിലെ തർക്കം
പേരൂർ കൈപ്പയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ തോതിൽ അടിപിടിയും തർക്കങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ സംഘർഷത്തിന് പ്രധാന കാരണമായതെന്നാണ് പൊലീസ് തയ്യാറാക്കിയ എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉത്സവപ്പറമ്പിലുണ്ടായ തർക്കം പിന്നീട് വീടാക്രമിക്കുന്നതിലേക്കും കത്തിക്കുത്തിലേക്കും വഴിമാറുകയായിരുന്നു. സംഭവമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചുപേർക്കെതിരെയാണ് ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേരെ അതിവേഗം പിടികൂടാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ നിതീഷ്, കൃഷ്ണപ്രസാദ്, നിഖിൽ എന്നിവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യും. ഒളിവിൽ പോയ മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികൾക്കായി ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവർ വൈകാതെ തന്നെ പിടിയിലാകുമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
വീടുകയറി ആക്രമിച്ചതിനും മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നിയമനടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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സമീപകാലത്തായി ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കുന്നവരെയും സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നവരെയും കർശനമായി പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
പ്രദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവാവിൻ്റെ മൊഴി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ്.
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