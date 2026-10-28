ഒറ്റപ്പാലത്ത് പടക്കശേഖരം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീട് തകർന്ന സംഭവം; 70 കാരിയായ ഗൃഹനാഥ അറസ്റ്റിൽ
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രിയാണ് കടമ്പൂരിൽ പടക്കശേഖരം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വയോധികയും മകനും താമസിച്ചിരുന്ന വീട് പൂർണമായും തകർന്നത്
Published : October 28, 2026 at 7:21 AM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം കടമ്പൂരിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പടക്കശേഖരം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീട് തകർന്ന സംഭവത്തിൽ ഗൃഹനാഥയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കടമ്പൂർ ചേറങ്ങോട്ടിൽ ജാനകിയെയാണ് (70) ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇവരെ ആശുപത്രി വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പിടികൂടിയത്.
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രിയാണ് കടമ്പൂരിൽ പടക്കശേഖരം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വയോധികയും മകനും താമസിച്ചിരുന്ന വീട് പൂർണമായും തകർന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ ജാനകിക്കും ഇവരുടെ മകൻ ഷാജേഷിനും (35) പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ജാനകി വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നതിനാൽ ഡോക്ടറുടെ അനുമതിയോടെയാണ് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികളിലേക്ക് പൊലീസ് കടന്നത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതി ജാനകിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
തുടർനടപടികളും അന്വേഷണവും
അനുമതിയില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഓലപ്പടക്കങ്ങളാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് വയോധികയ്ക്കെതിരെ ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. അനുമതിയില്ലാതെ പടക്കശേഖരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ഇവർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ച പടക്കശേഖരങ്ങൾ പിടികൂടിയതിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നതാണ്.
പടക്കശേഖരം എങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി എന്നത് ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഫൊറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി എം സന്തോഷ് കുമാറും ഷൊർണൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ സി വിനുവും ഉൾപ്പെടുന്ന പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
നാട്ടുകാരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം
ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൽ സമീപത്തെ രണ്ട് വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വീടിൻ്റെ 20 ഓളം ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർന്നുവീണു. സംഭവം വലിയ ഞെട്ടലാണ് പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. പുലർച്ചെ ഉഗ്രസ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഉണർന്നത്. ഭൂകമ്പത്തിന് സമാനമായ പ്രകമ്പനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും വലിയ ഭയത്തോടെയാണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോടിയതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
തകർന്ന വീടിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് കഷണങ്ങളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും വലിയ ആഘാതത്തിൽ ദൂരേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഇതിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ ഉടൻ കേസെടുക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ഫോടനം നടന്നയുടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. അവർ തന്നെ വെള്ളമൊഴിച്ച് തീയണയ്ക്കുകയും അടുക്കളയിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ചോർച്ച പോലുള്ള വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ ജാനകിയെയും ഷാജേഷിനെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചതും നാട്ടുകാരാണ്.
ജനവാസ മേഖലയിൽ യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ വൻതോതിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് അനധികൃതമായി പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും തടയാൻ ജില്ലയിലുടനീളം പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
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ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പടക്ക നിർമാണ ശാലകൾക്കെതിരെയും കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അപകടം നടന്ന പ്രദേശം നിലവിൽ പൊലീസ് കാവലിലാണ്. കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും
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