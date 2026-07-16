സഭാ തര്ക്കം:'പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകും'; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭ
മലങ്കരസഭയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ചിറകിലേറ്റുന്നു എന്നത് പ്രത്യാശാനിർഭരം.
Published : July 16, 2026 at 9:11 AM IST
കോട്ടയം: സഭാ തർക്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള സര്ക്കാര് നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ. 2017ലെ സുപ്രീംകോടതി അന്തിമ വിധിക്ക് ശേഷവും തുടരുന്ന മലങ്കരസഭാ തർക്കം പരിഹരിക്കുക എന്നത് തന്റെ സ്വപ്നമാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ നിലപാടിനെയാണ് സഭ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്.
മലങ്കരസഭയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നത്തെ അങ്ങും ചിറകിലേറ്റുന്നു എന്നത് പ്രത്യാശാനിർഭരമാണെന്ന് സഭ പറഞ്ഞു. വ്യവഹാര രഹിത സഭ എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് എക്കാലവും മലങ്കരസഭ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. മുൻ സർക്കാരുകളും ക്രിയാത്മകമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതി വിധികളെയും സഭാ ഭരണഘടനയെയും അംഗീകരിക്കാൻ തയാറാകാതെ ഒരു വിഭാഗം മാറി നിന്നതാണ് സമാധാനത്തിന് ഇടങ്കോലിട്ടത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയരാകാൻ തയാറാകാതെ ചിലർ പിന്മാറിയതാണ് മുൻ സർക്കാരുകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. നിയമ വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കോടതി വിധികളുടെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് അങ്ങയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മലങ്കരസഭ വിശ്വസിക്കുന്നു.
സഭാതർക്കത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുക എന്നത് ഏവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അങ്ങയ്ക്ക് ആ ദൗത്യം പക്ഷപാത രഹിതമായി നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെയെന്ന് മലങ്കരസഭ ആശംസിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരുമായി യോജിച്ച് പോകുവാൻ സഭ തയാറാണ്. മറുപക്ഷവും അങ്ങയുടെ സ്വപ്നം സഫലമാകുവാൻ സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെന്നും മലങ്കരസഭാ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്ക്കോറോസ് പറഞ്ഞു.
Also read: വയനാട്ടില് ആവര്ത്തിക്കുന്ന ഉരുള്പൊട്ടല് ദുരന്തങ്ങള്; നിര്മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കപാതയ്ക്ക് സമീപം ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ ദുരൂഹത