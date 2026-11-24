മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുനയ നീക്കം പാളി; അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ, ഉണ്ടായത് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവെന്ന് നേതൃത്വം
സഭയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റെന്നും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും സഭാ നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു.
Published : November 24, 2026 at 4:43 PM IST
കോട്ടയം: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വ്യക്തമാക്കി. സഭയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റെന്നും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും സഭാ നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ഓടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കോട്ടയം ദേവലോകം അരമനയിലെത്തി സഭാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം സഭാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ബിജു ഉമ്മനും വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാ.തോമസ് വർഗീസ് അമയിലും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സൗഹാർദപരമായിരുന്നുവെന്ന് അഡ്വ. ബിജു ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. മലങ്കര സഭയുടെ വേദന മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും നിയമത്തിന്റെ വഴിവിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകിയതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിയമോപദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സഭയുടെ ആരോപണം പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതായി ബിജു ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുടെ മണർകാട് പള്ളി സന്ദർശനം ഒരുകാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാ.തോമസ് വർഗീസ് അമയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മണർകാട്, കോതമംഗലം പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ച കമ്മിഷൻ നിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും അതിന് വ്യക്തമായ രേഖകൾ സഭയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഡിഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ നൽകിയ നിയമോപദേശത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും സഭാ നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ ആട്ടിൻകുന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നും സഭ ആരോപിച്ചു. നിയമോപദേശത്തിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മലങ്കര സഭയ്ക്കുണ്ടായ മാനസിക മുറിവ് ഉണങ്ങാതെയും നീതി നിഷേധത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെയും അനുരഞ്ജന നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ല. കാതോലിക്കാ ബാവയ്ക്ക് തുല്യപദവി വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി മാത്രമേ ഇനി ചർച്ചയ്ക്ക് താത്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂവെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും ഫാ. തോമസ് വർഗീസ് അമയിൽ വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ ചർച്ചകൾ നടന്നുവെന്ന അഡിഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ വാദത്തിനും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഭയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സമിതികളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയെന്നും സഭാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
പള്ളി പ്രവേശനത്തെ വിമര്ശിച്ച് കാതോലിക്കാ ബാവാ
പാത്രീയർക്കിസ് ബാവയുടെ പള്ളി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കാതോലിക്കാ ബാവാ. പാത്രിയർക്കീസ് ബാവാ മലങ്കരസഭയുടെ കോതമംഗലം, മണർകാട് പള്ളികളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയത് നിയമ ലംഘനമാണെന്നും വലിയ അപരാധമാണെന്നും സഭ പറഞ്ഞു. അവകാശമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അനധികൃതമായി കയറുന്നത് കവർച്ചക്കാരാണ്. വിഷയത്തില് നീതി നടപ്പാകാന് ഏതറ്റം വരെയും പോകും. ഏത് സര്ക്കാര് ഒത്താശ ചെയ്താലും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും.
കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി സ്ഥാപകൻ പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദീവന്നാസിയോസ് ഒന്നാമൻ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്താ, ഡോ. പൗലോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ഓർത്തഡോകസ് സഭാധ്യക്ഷന് ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ. ആട്ടിൻകുന്ന് പള്ളിയിൽ നിയമലംഘനത്തിന് മന്ത്രി ഒത്താശ ചെയ്തൂവെന്നും കാതോലിക്കാ ബാവ പറഞ്ഞു. രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകുന്നതാണ് ജനാധിപത്യ രീതി. ഇന്ത്യയുടെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണ്. പാത്രിയർക്കീസും മറുവിഭാഗത്തിലെ മെത്രാന്മാരും അങ്ങനെയാവാൻ പാടില്ലായെന്നും ബാവ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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