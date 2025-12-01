തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആരോടൊപ്പം നില്ക്കും? നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭ
തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളവരാണ് വിശ്വസികൾ അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ് കോറസ് പറഞ്ഞു.
Published : December 1, 2025 at 9:01 PM IST
കോട്ടയം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ നിലപാട് വ്യക്തകമാക്കി ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭ. സഭയ്ക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഭാ വിശ്വാസികൾ മനസിലാക്കി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മെത്രാപോലീത്ത ഡോക്ടർ യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ് കോറസ് നിര്ദേശം നല്കി.
സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ നിലപാടില്ല. അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എല്ലാ പാർട്ടികളും സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളവരാണ് വിശ്വസികൾ അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് സഭയുടെ നിലപാട്. അതിൽ മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ച്ചക്കും സമവായത്തിനും സഭ അന്നും ഇന്നും തയാറാണ്. ആറ് പള്ളികളുടെ വിധി പുറത്ത് വരാന്നുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ചർച്ചകൾ സജീവമാകുമെന്നും മെത്രാപോലീത്ത പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സഭാ മക്കൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും വന്യമ്യഗ ഗല്യം റബർ വില തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങൾ ഇലക്ഷനിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്നും സഭാനേക്കാൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ചിലഘട്ടങ്ങളില് യുഡിഎഫിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരോക്ഷമായി സഭ പിന്തുണ നല്കാറുണ്ട്.
യാക്കോബായ സഭയുമായുള്ള തർക്ക വിഷയം തെരഞ്ഞടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ, സർക്കാർ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടല്ല സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പലപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോടതി വിധികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും മറ്റ് സഭാ വിഷയങ്ങളിലും സർക്കാരുകളുടെ സമീപനം സഭയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.
സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയെ മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് കത്തോലിക്കാ ബാവാ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ബിജെപിയോടുള്ള സമീപനം: അടുത്ത കാലത്തായി, ചില ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ ബിജെപിയുമായി അടുക്കുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഈ ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും, ബിജെപിയുമായി അടുപ്പമോ അകൽച്ചയോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയിൽ സഭ ഇടപെട്ടിരുന്നു. അബിൻ വർക്കിയെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ സഭക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അബിൻ വർക്കി സഭയുടെ പുത്രനാണെന്നും അതിലുപരി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ആളായാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ യൂഹനോൻ മാർ ദീയസ് കോറോസ് അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്.
ഒരു സമുദായ അംഗമായത് അയോഗ്യതയായി കാണാന് കഴിയില്ലെന്നും അതില് ഒരു തിരുത്തല് വേണമെന്ന് യൂഹാനോന് മാര് ദീയസ് കോറോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് ഔഗേൻ പ്രഥമൻ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ ചരമ കനക ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനവും 50-ാം ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളും മലങ്കരസഭാ ആസ്ഥാനമായ ദേവലോകം കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയിൽ 2025 നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 08 വരെ ആചരിക്കും.
ചടങ്ങുകൾക്ക് സഭാധ്യക്ഷനും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായ്യമായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയും സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താമാർ സഹകാർമ്മികരാകും.
സുറിയാനി ഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ഔഗേൻ ബാവായോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് ദിനമായ നവംബർ 30 ഞായറാഴ്ച്ച സുറിയാനി ഭാഷയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയർപ്പിക്കും.മലങ്കര മൽപ്പാൻ ഫാ.ഡോ. ജോൺസ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ട് റീശ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കുമെന്നും മെത്രാപോലീത്ത അറിയിച്ചു.
