കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാം; തെങ്ങിൻതൈകള് മാത്രമല്ല വീടും മുറ്റവുമലങ്കരിക്കാൻ വെറൈറ്റി ചെടികളും ഇവിടെ സജ്ജം
കൃഷിഭവനുകള്ക്ക് വേണ്ടിയുളള ചെടികളും ശലഭോദ്യാനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടിയുളള നാടന് അരിപ്പൂ ചെടികളും ഉള്പ്പെടെ ലയാട്ടെ സര്ക്കാര് തെങ്ങിന് തൈ ഉത്പ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ സജ്ജമാണ്. 12 രൂപ മുതല് 150 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് ചെടികള്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന വില.
Published : March 5, 2026 at 3:16 PM IST
കണ്ണൂര്: ഇനിമുതൽ ഇവിടെ തെങ്ങിൻതൈകള് മാത്രമല്ല വീടും മുറ്റവുമലങ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല വെറൈറ്റി ചെടികളും ലഭ്യമാകും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാലയാട്ടെ സര്ക്കാര് തെങ്ങിന് തൈ ഉത്പ്പാദന കേന്ദ്രത്തെപ്പറ്റിയാണ്. അലങ്കാര ചെടികളുടെ മികച്ച ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
സസ്യ പ്രേമികള്ക്ക് അവരുടെ പൂന്തോട്ടം അലങ്കരിക്കാന് ഒരു മാതൃക തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫിലോ ഡണ്ഡ്രോണ്, അഗ്ലോണിമ, സിസി പ്ലാൻ്റ്, വിവിധങ്ങളായ സ്നേക്പ്ലാൻ്റ്, ഷെയ്ഡ് ലവിങ് പ്ലാൻ്റ്സ് എന്നിവയെല്ലാം പാലയാട്ടെ കോക്കട്ട് നഴ്സറിയില് ലഭിക്കും. കൃഷിഭവനുകള്ക്ക് വേണ്ടിയുളള ചെടികളും ശലഭോദ്യാനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടിയുളള നാടന് അരിപ്പൂ ചെടികളും ഉള്പ്പെടെ ഇവിടെ സജ്ജമാണ്. 12 രൂപ മുതല് 150 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് ചെടികള്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന വില.
''പ്രധാനമായും തെങ്ങിൻതൈ ഉത്പാദനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അലങ്കാര ചെടികള്ക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട്. ധാരാളം പൂച്ചെടികളും ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങളും ഇപ്പോള് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്'' - വിത്തുല്പ്പാദന കേന്ദ്രം അസി ഡയറക്ടര് കെടി രമ പറഞ്ഞു.
മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വില വളരെ തുഛമാണ്. സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള തെങ്ങിന് തൈ ഉത്പ്പാദനമാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമായും നടന്നിരുന്നത്. എന്നാല് അടുത്ത കാലത്തായി വൈവിധ്യ വല്ക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെടികളുടേയും പൂക്കളുടേയും ലോകം തുറക്കുകയായിരുന്നു. മികച്ച തെങ്ങിന് തൈകള്ക്ക് പുറമേ പച്ചക്കറി വിത്തുകളും ചെടികളും ഇവിടെ ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വകാര്യ നഴ്സറികളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിലയേക്കാള് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ചെടികള് വില്പന നടത്തുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായി കൂടുകളില് വേരു പിടിപ്പിച്ചാണ് ചെടികള് നല്കുന്നത്. തെങ്ങിന് തൈ ഉത്പ്പാദന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയില് പ്രശസ്തി ആര്ജ്ജിച്ച ഈ ഫാമില് മാതൃചെടികളില് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്താണ് ആവശ്യക്കാര്ക്ക് വേരു പിടിപ്പിച്ച തൈകള് നല്കുന്നത്. നാടന് ചെടികളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു മുഖ്യ ആകര്ഷണം.
എന്നാല് വിവിധ തരം ഇന്ഡോര് പ്ലാൻ്റുകള്, ചൈനീസ് ബോള്സം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഓര്ണമെൻ്റല് പ്ലാൻ്റുകളും ഇവിടെ വിൽപനയ്ക്കുണ്ട്. കശ്മീരി റോസിൻ്റെ ചെടികളും ഇവിടെ തയാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരോ ചെടികളും എങ്ങനെ നടണമെന്നത് ഈ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയാല് ചോദിച്ചറിയാം. ഏതെല്ലാം ചെടികളെ എങ്ങിനെയൊക്കെ വളര്ത്താമെന്നത് സസ്യ പ്രേമികള്ക്ക് ഇവിടെ എത്തിയാല് നേരിട്ട് കണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ്.
വരിവരിയായി കെട്ടിത്തൂങ്ങിയ ഹാങിങ് പ്ലാൻ്റുകള് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകര്ഷണമാണ്. വിവിധ നിറത്തിലുളള ബോഗണ് വില്ലകള് പുഷ്പിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ വള്ളിച്ചെടികള്, ബിഗോണിയ, യൂഫോബിയ, പോര്ട്ടുലക്ക എന്നീ ചെടികളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ ആകര്ഷകമായ വിവിധ തരം ഇലച്ചെടികളും വിവിധ തരം മണിപ്ലാൻ്റുകളും വിതരണത്തിന് തയാറായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക ഷെഡുകളില് തണല് നല്കിയും നന നല്കിയും ക്രമീകരിച്ച അലങ്കാര സസ്യങ്ങള് കാണാൻ തന്നെ കൗതുകമാണ്.
Also Read: പ്രതിമകള്ക്ക് "ജീവൻ" നല്കുന്ന കൈകള്; ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് സ്നാപകയോഹന്നാൻ പ്രതിമ, ഗിന്നസ് മോഹവുമായി മഹേഷ്