ഹാർഡ്വെയർ ബിസിനസുകാരൻ ഇനി പപ്പായ കർഷകൻ; കൃഷിയിലെ 'റെഡ് ലേഡി' തിളക്കവുമായി വിനോദ് നോബിള്
Published : April 20, 2026 at 5:50 PM IST
കോഴിക്കോട്: തിരക്കു പിടിച്ച വ്യാവസായിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഇടവേള എടുക്കാമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് വിനോദ് നോബിൾ കർഷക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം മാനസിക ഉല്ലാസമാണ് മണ്ണിനോട് ഇഴകി ചേർന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചെറുകുളത്തൂർ സ്വദേശി വിനോദ് നോബിൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിഅഞ്ച് വർഷമായി പൂവാട്ടുപറമ്പിൽ ഹാർഡ്വെയർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വിനോദ് നോബിൾ ഇപ്പോൾ പപ്പായ കൃഷിയിലൂടെ ഒരു കർഷകനായി ഉയർന്നു വരുന്നു.
പെരുവയൽ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റെഡ് ലേഡി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പപ്പായ തൈകളാണ് ചെറുകുളത്തൂർ മഞ്ഞൊടിയിലെ അര ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ സമൃദ്ധമായി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ആറുമാസം മുമ്പാണ് വിനോദ് പപ്പായ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. നേരത്തെ വാഴയും തെങ്ങും കവുങ്ങും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് പപ്പായ കൃഷി ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. ആറുമാസം മുമ്പ് വച്ച തൈകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ പപ്പായകൾ സമൃദ്ധമായി വിളഞ്ഞു വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി നിൽക്കുന്നു.
ഹാർഡ്വെയർ ബിസിനസിന് പുറമെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തൊഴിലോ ഒരു സംരംഭമോ ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് നാളായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനായി സമയം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങി. പിന്നീട് വിജകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൃഷി എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത സ്വപ്നം. പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും തനിക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പപ്പായ കൃഷി ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യം വന്നതെന്ന് കർഷകനായ വിനോദ് വിശദീകരിച്ചു.
"ഇന്ന് മികച്ച ലാഭത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നത് നല്ല മാനസിക ഉല്ലാസമാണ്. വിളവെടുക്കുന്ന പപ്പായകൾ ആവശ്യക്കാർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നു തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലും പപ്പായകൾക്ക് ഏറെ ഡിമാൻ്റുണ്ട്," വിനോദ് പറഞ്ഞു. തൈ വെച്ച് അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് തന്നെവരുമാനം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നതാണ് പപ്പായ കൃഷിയുടെ പ്രത്യേകത.
വെള്ളവും ചാണകപ്പൊടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജൈവ വളങ്ങൾ മാത്രം മതി പപ്പായ ചെടികൾ തഴച്ചു വളരാൻ. കൂടാതെ പരിചരണവും വളരെ കുറച്ചുമതി. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ കൃഷി കൂടിയാണ് പപ്പായ എന്നാണ് വിനോദിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. ആദ്യ പപ്പായ കൃഷിയിൽ തന്നെ മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചതിനാൽ വരും വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ പപ്പായ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നതാണ് വിനോദിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. തിരക്കുപിടിച്ച ഏത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരം കൃഷികൾ എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ചെറുകുളത്തൂരിലെ വിനോദ് നോബിൾ എന്ന ഈ ബിസിനസുകാരൻ്റെ കാർഷിക വിജയം.
