അന്ന് കുടിയേറി വന്നതാണ്... അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു; കൃഷിയിടത്തെ ഓർമകളുമായി ബേബി ചേട്ടൻ
1975-76 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബേബിയുടെ കുടുംബം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിയത്. തൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമൊപ്പമാണ് ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ കരുത്തുമായി പൊന്ന് വിളിയിക്കാൻ ബേബിയും എത്തിയത്.
Published : June 4, 2026 at 1:23 PM IST
മലപ്പുറം: കൃഷിയുടെ നല്ല പാഠവുമായി കൃഷിയിൽ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് ബേബി ചേട്ടൻ. ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം ബ്ലോക്കിലെ കരോട്ടു കിഴക്കേൽ ബേബി ചേട്ടനാണ് തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പൊന്നുവിളയിക്കുന്നത്. എഴുപതിൻ്റെ നിറവിലും നേട്ടങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഈ കർഷകന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത്. കാർഷിക മേഖല പലവിധ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടപ്പോഴും സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഈ കർഷകൻ പറയുന്നു.
1975-76 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബേബിയുടെ കുടുംബം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിയത്. തൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമൊപ്പമാണ് ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ കരുത്തുമായി പൊന്ന് വിളിയിക്കാൻ ബേബിയും എത്തിയത്. പിന്നെ തൂമ്പയും കത്തിയുമെടുത്ത് മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാൻ ഇറങ്ങി. വിയർപ്പ് മണ്ണിൽ കിനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കൃഷിയിടത്തിൽ നൂറു മേനി വിളവ് ലഭിച്ചു. അന്ന് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കൃഷി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി.
നാനാതരം ആദായ വിളകൾ
ഒരു വിളവിന് വിലയിടിവ് ഉണ്ടായാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. അതിലെ നേട്ടമാണ് ബേബി ചേട്ടന് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യം നെല്ല്, കപ്പ, വാഴ, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷിയിലാണ് ശ്രദ്ധ നൽകിയത്. കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ വിളവ് എടുക്കാനും അതിലൂടെ ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്താനുമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് റബർ, തെങ്ങ്, കമുക് കൃഷികൾക്ക് കൂടി തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇടം നൽകി.
ബേബി ചേട്ടൻ്റെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വിവിധയിനം കാർഷിക വിളകൾ ഫലങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച്ച ഏറെ സംതൃപ്തി നൽകുന്നതാണ്. ഒരു കാലത്ത് കുടിയേറ്റ കർഷകൻ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കൃഷിയിലൂടെ തന്നെയാണ്. കൂടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയും നമുക്ക് ഈ കൃഷിയിടം കണ്ട് മടങ്ങുപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ബേബി ചേട്ടൻ ഏറെ സംതൃപ്നാണ്. അതിന് പ്രധാന കാരണം കൊക്കോയ്ക്കും കാപ്പിക്കും ഉൾപ്പെടെ നല്ല വില ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
''കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അൻപതോളം വർഷമായി. കൃഷി ആദായമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തമായി ചെയ്യാനൊരു മനസും വേണം. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മലയോര മേഖലയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമാണ്. അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഇതുവരെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നിട്ടില്ല. പദ്ധതികൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. പലരും സ്വയമേ ഫെൻസിങ്ങും മറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനവന്നെല്ലാം തട്ടിക്കളയുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്.
തോട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും തെങ്ങാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇടവിളയായിട്ട് ജാതി, കൊക്കോ, കുരുമുളക് എന്നിവയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ കമുങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൃഷിക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കാറുണ്ട്. കൊക്കായണ് പ്രധാനമായും വരുമാനം തരുന്നത്. കൂലിച്ചെലവും കുറവാണ്. വിഷരഹിതമായ നാടൻ ഭക്ഷ്യോത്പ്പന്നങ്ങളോട് താത്പ്പര്യമുള്ളവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ തൊഴിലിൽ പൂർണ സംതൃപ്തനാണെന്ന്'', ബേബി ചേട്ടൻ പറയുന്നു.
കൃഷിയിടത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ
കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യായവിലയുണ്ട്. കാപ്പിക്കും കൊക്കോയ്ക്കുമൊപ്പം വാനില, ജാതി, കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ, വിവിധയിനം കൂവകൾ, ഇഞ്ചി, നാടൻ മാവ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധയിനം മാവുകൾ, ഞാലിപൂവൻ, പൂവൻ, നേന്ത്രവാഴ ഉൾപ്പെടെ വിവിധയിനം വാഴകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട്. നൂറു മേനി വിളവുമായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമ്പുവും ഈ കൃഷിയിടത്തെ ആകർഷണീയമാക്കുന്നു.
രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ബേബി ചേട്ടനൊപ്പം ഭാര്യ ഗ്രേസിയുമുണ്ട്. ഈ കൃഷിയിടം കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ട് തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നേട്ടങ്ങളാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. കാർഷിക വിളകൾക്ക് നല്ല വില ലഭിക്കുമ്പോഴും ഇവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിസന്ധിയായി നിൽക്കുന്നത് വന്യമ്യഗ ശല്യമാണ്. എല്ലായിടത്തും കാട്ടാന ശല്യമാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയെങ്കിൽ ബേബി ചേട്ടൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നാശം വിതക്കുന്നത് വാനരൻമാരും മലയണ്ണാന്മാരുമാണ്. വലിയ തോതിലാണ് കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ബേബി ചേട്ടൻ പറയുന്നു. കൃഷിയെ അറിയാനും നമ്മുടെ കൃഷികളെ വീണ്ടും സജീവമാക്കാനും പുതു തലമുറയ്ക്ക് ഈ കർഷകനും കൃഷിയിടവും മാതൃകാകുകയാണ്. ഈ കർഷകന് കൂട്ടിന് മക്കൾ അനു, നോബി, റ്റാനി എന്നിവരും പങ്കുചേരാറുണ്ട്.
Also Read: പ്രകൃതിയുടെ മായാജാലം; മതിലുകളിൽ പടരുന്ന വർണക്കുടകൾ, വേനലും കടന്ന് കൊഴിയാൻ മടിക്കുന്ന ബൊഗൈൻവില്ലകൾ