അവയവക്കച്ചവടത്തിനായി വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചു; മുഖ്യപ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം; അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

വൃക്ക ദാതാക്കളുടെയും സ്വീകർത്താക്കളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇത്തരം വ്യാജരേഖകളിൽ ചേർത്ത് അധികൃതരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം.

Organ Transplantation Forgery Case Accused Sunny Varghese, Siny Varghese, Sanoj (ETV Bharat)
Published : May 8, 2026 at 8:45 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് അനധികൃത അവയവദാനത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന വൻ റാക്കറ്റിനെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം വിപുലമാക്കുന്നു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ കാസർകോട് സ്വദേശിക്കായി എറണാകുളം റൂറൽ പൊലീസ് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. ഇയാൾക്കായി അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നിന്നായി അഞ്ചുപേരെ പൊലീസ് ഇതിനോടകം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മൂന്നുപേരെയും കൊല്ലം കിളിക്കല്ലൂർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെയുമാണ് പിടികൂടിയത്.

കുന്നത്തുനാട് കുമാരപുരം മോറക്കാല തടിയൻ വീട്ടിൽ സണ്ണി വർഗീസ് (56), ഭാര്യ സിനി വർഗീസ് (50), ചേലക്കുളം കവുങ്ങപ്പറമ്പ് കുഴിക്കാടൻ വീട്ടിൽ സനോജ് (32) എന്നിവരാണ് എറണാകുളത്ത് അറസ്‌റ്റിലായത്. കൊല്ലത്തുനിന്ന് ശ്രീജ, സുധീർ എന്നിവരെയും പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു.

വ്യാജ രേഖകളുടെ വൻശേഖരം

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ എസ് സുദർശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറ് പ്രത്യേക ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് നടത്തിയ വ്യാപക റെയ്‌ഡിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പെരുമ്പാവൂർ, ആലുവ, പുത്തൻകുരിശ്, മുനമ്പം സബ് ഡിവിഷൻ പരിധികളിലായിരുന്നു പ്രധാനമായും പരിശോധന. കുന്നത്തുനാട് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ 'പള്ളിക്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എംഎൽഎമാരുടെയും എംപിമാരുടെയും വ്യാജ ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റർപാഡുകൾ കണ്ടെടുത്തു. അവയവക്കച്ചവടത്തിന് നിയമസാധുത തോന്നിക്കുന്നതിനായി ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം.

വിവിധ മെഡിക്കൽ ലാബുകളുടെ വ്യാജ രേഖകൾ, പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്‌ടർമാരുടെ പേരും സീലും ഒപ്പും പതിപ്പിച്ച വ്യാജ ലെറ്റർപാഡുകൾ എന്നിവയും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു. പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പിസിസി) ലഭിക്കുന്നതിനായി പൊലീസിൻ്റേതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കത്തുകളും സംഘം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.

വൃക്ക ദാതാക്കളുടെയും സ്വീകർത്താക്കളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇത്തരം വ്യാജരേഖകളിൽ ചേർത്ത് അധികൃതരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ നീക്കം. ഈ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സണ്ണി വർഗീസും സിനി വർഗീസും പിടിയിലായത്.

ചിത്രപ്പുഴ-പോഞ്ഞാശേരി റോഡിലെ 'സൈൻ എച്ച് ഡി ഡിജിറ്റൽ സ്‌റ്റുഡിയോ'യിൽ നിന്ന് വ്യാജ സീലുകളും രേഖകളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും പിടിച്ചെടുത്തു.

സ്‌റ്റുഡിയോ ഉടമ സനോജിനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. കൂടാതെ അമ്പലമേട് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പെരിങ്ങാലയിലുള്ള അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിലും വടക്കേക്കരയിലെ ഒരു വീടിന് പിൻഭാഗത്തും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്‌കുകളും സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകളും വൃക്ക ദാതാക്കളുടെ വ്യാജ സമ്മതപത്രങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു.

കൊല്ലം കിളിക്കല്ലൂർ പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശ്രീജ, സുധീർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലും സമാനമായ വ്യാജ രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയവ കൈമാറ്റത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ നൂലാമാലകൾ മറികടക്കാൻ ഇത്രയധികം വ്യാജ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഈ വൻ റാക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെയെന്നും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.


