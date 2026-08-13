'അവയവക്കടത്ത് മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റം'; നജീബ് കല്ലട്രയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി
കച്ചവടത്തിനായി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കാൻ പ്രതി നടത്തിയ ഇടപാടുകളുടെ സംഭാഷണമടക്കം തെളിവായുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്നും കോടതി
Published : August 13, 2026 at 8:47 PM IST
എറണാകുളം: അവയവക്കടത്ത് മനുഷ്യരാശിക്കും സമൂഹത്തിനുമെതിരായ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. ദുർബലരായ ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നിയമപരമായ അവയവദാനത്തോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജരേഖ ചമച്ചുള്ള അവയവക്കടത്ത് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് നജീബ് കല്ലട്രയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ.
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കച്ചവടത്തിനായി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കാൻ പ്രതി നടത്തിയ ഇടപാടുകളുടെ സംഭാഷണമടക്കം തെളിവായുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജനപ്രതിനിധികളുടെ സീൽ അടക്കം വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചാണ് പ്രതി കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയത്.
നജീബും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെയാണ് വ്യാജരേഖ ചമച്ചുള്ള അവയവക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾ. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നജീബിന് ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കുന്നത്ത് നാട് പൊലീസ് എടുത്ത കേസിൽ മെയ് എട്ട് മുതൽ റിമാൻഡിലാണ് മുഹമ്മദ് നജീബ്. പൊലീസ് കേസിന് പിറകെ ഇഡിയും അവയവക്കടത്ത് കേസിൽ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രതിനിധികളെയും ഡോക്ടർമാരെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
അനധികൃത അവയവക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൻതോതിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കൊച്ചി, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഒരേസമയം ഇഡിയുടെ പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം നജീബിൻ്റെ വീട്ടിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
നജീബിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയ കോടികൾ
നജീബിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വൻതോതിൽ പണം ഒഴുകിയതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ റെയ്ഡ് നടന്ന ഒരു പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നജീബിൻ്റെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വലിയ തുക കമ്മീഷനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകളും പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് ഈ മാഫിയ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തി കുറഞ്ഞ തുക നൽകിയാണ് ഇവരുടെ അവയവങ്ങൾ സംഘം കൈക്കലാക്കിയിരുന്നത്. ഇതേ അവയവങ്ങൾ ആവശ്യക്കാരിൽ നിന്ന് കോടികൾ വാങ്ങി മറിച്ചുവിറ്റു. അവയവദാനത്തിനുള്ള നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാൻ എംഎൽഎമാർ, എംപിമാർ, ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ വ്യാജ ലെറ്റർഹെഡുകളും സീലുകളും വരെ ഇവർ നിർമിച്ചിരുന്നു.
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