ഇടുക്കി ജില്ലയിലൊട്ടാകെയുള്ള ഓറഞ്ച്-റെഡ് അലർട്ടുകൾ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഇരുട്ടടിയാവുന്നു: 'മൈക്രോ ലെവൽ' അലർട്ടുകൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യം
മഴയോ മറ്റ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോ ഇല്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരുപോലെ ബാധകമാക്കുന്നതാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്.
Published : October 25, 2026 at 2:31 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഓറഞ്ച്, റെഡ് അലർട്ടുകളെ തുടർന്ന് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടുന്നത് മലയോര മേഖലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. മഴയോ മറ്റ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോ ഇല്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരുപോലെ ബാധകമാക്കുന്നതാണ് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്.
ശാസ്ത്രീയമായി പ്രകൃതിദുരന്ത മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പകരം, ജില്ലയൊട്ടാകെ ഒരൊറ്റ അലർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിനും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ നിരാശയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് താലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 'മൈക്രോ ലെവൽ' (Micro-level) അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലർട്ടുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും തരംതിരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്.
പണം മുടക്കി എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ വലയുന്നു
മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മുൻകൂട്ടി പണം നൽകി റിസോർട്ടുകളും ട്രെക്കിങ് പാക്കേജുകളും ബുക്ക് ചെയ്താണ് ഭൂരിഭാഗം വിനോദസഞ്ചാരികളും ജില്ലയിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം അറിയുന്ന അപ്രതീക്ഷിത അടച്ചിടലുകൾ സഞ്ചാരികളിൽ വലിയ അമർഷവും നിരാശയുമുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഓഫ്-റോഡ് സഫാരി, ട്രെക്കിങ് തുടങ്ങിയ സാഹസിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ എത്തുന്ന വിദേശികളടക്കമുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് യാത്രകൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.
തർക്കങ്ങളും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും
ഒരു ഭാഗത്ത് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും നല്ല വെയിലും ഉള്ളപ്പോഴും ഓറഞ്ച്/റെഡ് അലർട്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭീതി പരത്തുന്നു. ഇത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ബുക്കിങുകൾ വൻതോതിൽ റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, എത്തിയ സഞ്ചാരികൾ അടച്ചിടൽ മൂലം ബുക്കിങ് തുക തിരികെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതോടെ റിസോർട്ട്, ഹോംസ്റ്റേ ഉടമകളും സഞ്ചാരികളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും തർക്കങ്ങളും പതിവായിരിക്കുകയാണ്.
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സാഹസിക ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ഗൈഡുകൾ, ടാക്സി-ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ, ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണ് ഇതോടെ നിർവ്വചിക്കാനാകാത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്നത്. "ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അൻപതും അറുപതും കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. എന്നാൽ ജില്ല മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ അലർട്ടിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ ടൂറിസം പൂർണ്ണമായി നിശ്ചലമാകുകയാണ്. പ്രദേശം തിരിച്ച് പരിശോധിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം." ടൂറിസം സംരംഭകന് സജി കൊച്ചിത്തറ പറഞ്ഞു.
മാറ്റം അനിവാര്യം: ആവശ്യം ശക്തം
മഴക്കെടുതിയോ ദുരന്തസാധ്യതയോ ഉള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വില്ലേജുകളോ താലൂക്കുകളോ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മാറണം. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതിയും പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസം മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രായോഗിക സമീപനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാവി പൂർണ്ണമായും വഴിയാധാരമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്.
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