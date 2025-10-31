അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത കേരളം; സര്ക്കാര് അവകാശത്തില് വിവാദം, പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് ചര്ച്ചയാക്കാന് പ്രതിപക്ഷം
തിരുവനന്തപുരം: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബര് ഒന്നിന് അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത കേരളമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ശേഷം സിനിമാതാരങ്ങളായ കമലഹാസൻ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പൊതുപരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിമർശനം കടുപ്പിച്ച് രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം.
അതിദരിദ്രരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കെടുപ്പിലൂടെയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. നാളെ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലും സർക്കാരിനെതിരെ ഇതു രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം.
മുൻ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ആർ.വി.ജി. മോനോൻ ഉൾപ്പെടെ 23 വിദഗ്ധരടങ്ങിയ സംഘം ഇതിനിടെ 10 ചോദ്യങ്ങളും സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദഗ്ധ സംഘം സർക്കാരിന് നൽകിയ കത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ:
വരുമാനമില്ലാത്തവർ, രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്തവർ, റേഷൻ കിട്ടിയാലും പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ, ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായവർ തുടങ്ങിയവരാണ് അതിദരിദ്രരെന്ന് തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അവർ അഗതികൾ എന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്നവരല്ലേ? അവരാണോ അതിദരിദ്രർ?
2002-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടങ്ങിയ ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം അഗതി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് സഹായം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. അതു തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു?
അതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണോ ഇത്?
ആദ്യ ലിസ്റ്റിലെ 1,18,309 കുടുംബങ്ങൾ എങ്ങനെ 64,006 ആയി ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പ്രഹേളികയല്ലേ?
ദാരിദ്ര്യ സർവേയുടെ രീതി ശാസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു? തദ്ദേശ വകുപ്പ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നിന്നും 'ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്കമൻഡേഷൻസ്' സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണോ ചെയ്തത്?
വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ മറുപടി
കത്തിലെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അക്കമിട്ട് നിരത്തിയായിരുന്നു മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ മറുപടി. ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ ഗ്രാമസഭകൾ രൂപീകരിച്ചാണ് വിവര ശേഖരണം നടത്തിയതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാർഡ് തല സമിതികളും തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലെ കമ്മിറ്റികളും അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള 4 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ രൂപീകരിച്ചു.
1,18,350 അതിദരിദ്രർ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ കണക്ക്. ഇതു വിലയിരുത്താൻ ഫോക്കസ് ചർച്ചകൾ നടത്തി. വാർഡ് സമിതി ഇതു പരിശോധിച്ചു. വാർഡ് സമിതികളുടെ ശുപാർശ ഗ്രാമസഭ പരിശോധിച്ചു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇത് 64,006 ആക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്ലാനിങ് ബോർഡ് അംഗം കൂടിയായ ഡോ. ബിജു പി. അലക്സാണ് അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതിയുടെ ചെയർമാനെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലെ കമ്മിറ്റി: മേയർ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ, കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ ഭരണസമിതികളിൽ പ്രതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനാ പ്രതിനിധി, റെസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി.
വാർഡ് തല സമിതികൾ: കൗൺസിലറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ, ആശാ പ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ്. പ്രതിനിധി, തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പ്രതിനിധി, അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധി, അങ്കണവാടി ടീച്ചർമാർ, എസ്.സി./എ.ടി. പ്രതിനിധികൾ, കോവിഡ് വാർഡ് തല സമിതി ആർ.ആർ.ടി. പ്രതിനിധികൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വോളന്റിയർമാർ, ആശ്രയം ബഡ്സ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിനിധി, റെസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഗ്രാമസഭ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, ബി.എൽ.ഒ.
അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ:
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തു.
2021 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ അതിദാരിദ്ര്യ നിർണയ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു.
2022 മാർച്ച് – ഗ്രാമസഭകളുടെയും വാർഡ് സഭകളുടെയും അംഗീകാരത്തോടെ അന്തിമ പട്ടിക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലും തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും വയനാട്ടിൽ തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലും പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി.
1034 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 1032 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തിയത്.
64,006 മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കി.
2023 നവംബർ 1-ന് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
4,677 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് മാത്രം നൽകി. 2,713 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വസ്തുവും വീടും നൽകി. 5,646 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകി. കുടുംബശ്രീ 'ജീവനം' എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. 4,394 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കി. 21,263 പേർക്ക് രേഖകൾ നൽകി. 11,438 പേർക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് നൽകി.
2,210 പേർക്ക് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 85,721 പേർക്ക് മരുന്നും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്നു. 5,177 പേർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. 7 പേർക്ക് അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തി.
