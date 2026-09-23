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മാസപ്പടിയിൽ പിണറായിയെ കുരുക്കാനൊരുങ്ങി, തിരിച്ചടിയായി സ്പോൺസേർഡ് യാത്രകൾ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരൂഹബന്ധങ്ങൾ വിഷയമാക്കാൻ സിപിഎം

അഴിമതി കേസിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടത് നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരസ്യമായ യാത്ര സുതാര്യമാക്കാത്തത് ധാർമികതയല്ലെന്ന പ്രചാരണമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റേത്

MINISTERS FOREIGN TRIP Controversy
വി ഡി സതീശനും പിണറായി വിജയനും (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 5:13 PM IST

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സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ കുരുക്കാനൊരുങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് തിരിച്ചടിയായി മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ സ്‌പോൺസേർഡ് യാത്രകൾ. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സഹായം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയേണ്ട അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായവുമായി തിരിച്ചടിക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ തീരുമാനം. സർക്കാർ പണം ചെലവായിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി ആരാണ് പണം ചെലവാക്കിയതെന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത്.

ബിജെപി- കോൺഗ്രസ് ഡീലിനൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വകാര്യബന്ധങ്ങളിലെ ദുരൂഹതയും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒരുങ്ങുന്നത്. അഴിമതി കേസിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടത് നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരസ്യമായ യാത്ര സുതാര്യമാക്കാത്തത് ധാർമികതയല്ലെന്ന പ്രചാരണമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റേത്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പുറമേ ഈയിടെ മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല അമേരിക്കയിലും ഒ ജെ ജനീഷ് ഒമാനിലും യാത്ര പോയിരുന്നു. ഇരുവരും പോയത് സർക്കാർ ചെലവിലല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടു യാത്രകളും സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചാണെന്നും അതിനുപിന്നിൽ അഴിമതിയാണെന്നുമുള്ള ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കും.

MINISTERS FOREIGN TRIP Controversy
രമേശ് ചെന്നിത്തല അമേരിക്കന്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ (Facebook.com)

അതോടൊപ്പം മന്ത്രി കെ എ ഷാജിയുടെ വിദേശയാത്രയും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ കാർ ഉപയോഗിച്ചതും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കും. കെ എ ഷാജിക്ക് കണ്ണൂർ നിന്നും സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ കാറിൽ ഒറ്റത്തവണ കുടകിലേക്കു പോകാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. മന്ത്രിസഭായോഗം കഴിഞ്ഞശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആ ഉത്തരവ് കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയായിരുന്നെന്ന ആരോപണവും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കും.

MINISTERS FOREIGN TRIP Controversy
കെ എം ഷാജിയുടെ വിവാദമായ റേഞ്ച് റോവര്‍ കാര്‍ (Facebook.com)
മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വി ഡി സതീശൻ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിൽ മംഗളൂരുവിൽ പോയിരുന്നു. ആ യാത്ര സ്‌പോൺസർ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ വി ഡി സതീശൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷവും അതേരീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിലെ അധാർമികതയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യവ്യക്തിയിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സൗജന്യം കൈപ്പറ്റുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം സർക്കാർ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വി ഡി സതീശൻ ഭാര്യാപിതാവിനെ കാണാൻ പോയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. നിക്ഷേപകരെ കാണാനാണ് പോയതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.
MINISTERS FOREIGN TRIP Controversy
ഒ ജെ ജനീഷ് ഒമാന്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ (Facebook.com)
സുഹൃത്തിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയതെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിശദീകരണം. സർക്കാർ പണം ചെലവായിട്ടില്ലെന്നും സുഹൃത്തിൻ്റെ ചെലവിലാണ് പോയതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് ഒമാനിൽ പോയതും സർക്കാർ ചെലവിലല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായവർ സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിച്ച് വിദേശയാത്രകൾ നടത്തുന്നതിലെ ഔചിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ രാജ്യത്ത് സാധാരണ സംഭവമാണെന്നും ഇനിയും തുടരുമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം ധാർഷ്ഠ്യത്തിൻ്റേതാണെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
MINISTERS FOREIGN TRIP Controversy
രമേശ് ചെന്നിത്തല അമേരിക്കന്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ (Facebook.com)
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായിവിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരേ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തെ തുടക്കത്തിലേ എതിർക്കാനാണ് സിപിഎം. തീരുമാനം. തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് എഫ്‌ഐആർ ഇടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. പിണറായിക്കോ മുഹമ്മദ് റിയാസിനോ പൊലീസിൻ്റെ നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിയമപരമായി എതിർക്കാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങും. അതിനുമുൻപു തന്നെ, യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യവും സംഘപരിവാർ ചങ്ങാത്തവും തുറന്നു കാണിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രചരണപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. അത് പൊതുജനങ്ങളെക്കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

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TAGGED:

V D SATHEESAN
UDF GOVT CONTROVERSY
CHARTERED FLIGHT ROW
MINISTERS FOREIGN TRIP CONTROVERSY
MINISTERS FOREIGN TRIP

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