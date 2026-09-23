മാസപ്പടിയിൽ പിണറായിയെ കുരുക്കാനൊരുങ്ങി, തിരിച്ചടിയായി സ്പോൺസേർഡ് യാത്രകൾ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരൂഹബന്ധങ്ങൾ വിഷയമാക്കാൻ സിപിഎം
അഴിമതി കേസിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടത് നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരസ്യമായ യാത്ര സുതാര്യമാക്കാത്തത് ധാർമികതയല്ലെന്ന പ്രചാരണമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റേത്
Published : September 23, 2026 at 5:13 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ കുരുക്കാനൊരുങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് തിരിച്ചടിയായി മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ സ്പോൺസേർഡ് യാത്രകൾ. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സഹായം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയേണ്ട അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായവുമായി തിരിച്ചടിക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ തീരുമാനം. സർക്കാർ പണം ചെലവായിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി ആരാണ് പണം ചെലവാക്കിയതെന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത്.
ബിജെപി- കോൺഗ്രസ് ഡീലിനൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വകാര്യബന്ധങ്ങളിലെ ദുരൂഹതയും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒരുങ്ങുന്നത്. അഴിമതി കേസിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടത് നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരസ്യമായ യാത്ര സുതാര്യമാക്കാത്തത് ധാർമികതയല്ലെന്ന പ്രചാരണമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റേത്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പുറമേ ഈയിടെ മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല അമേരിക്കയിലും ഒ ജെ ജനീഷ് ഒമാനിലും യാത്ര പോയിരുന്നു. ഇരുവരും പോയത് സർക്കാർ ചെലവിലല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടു യാത്രകളും സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചാണെന്നും അതിനുപിന്നിൽ അഴിമതിയാണെന്നുമുള്ള ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കും.
അതോടൊപ്പം മന്ത്രി കെ എ ഷാജിയുടെ വിദേശയാത്രയും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ കാർ ഉപയോഗിച്ചതും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കും. കെ എ ഷാജിക്ക് കണ്ണൂർ നിന്നും സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ കാറിൽ ഒറ്റത്തവണ കുടകിലേക്കു പോകാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. മന്ത്രിസഭായോഗം കഴിഞ്ഞശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആ ഉത്തരവ് കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയായിരുന്നെന്ന ആരോപണവും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കും.
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