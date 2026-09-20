മെസിയുടെ പേരിലെ ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ്; സ്പോൺസർ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയെ ന്യായീകരിച്ചും ജിഎസ്ടിയുടെ എസ്ഐടി സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിഷേധിച്ചുമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : September 20, 2026 at 1:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലയണൽ മെസി അടക്കമുള്ള അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ പണം കൈമാറിയ വിഷയത്തിൽ സ്പോൺസർ ജിഎസ്ടി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വിവാദമാവുന്നു. ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥാനായ അഭിലാഷ് സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയെ ന്യായീകരിച്ചും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ജിഎസ്ടിയുടെ എസ്ഐടി സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിഷേധിച്ചുമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.
സേവനം ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യ ഗഡുവിൻ്റെ നികുതി അടച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് 'ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ' ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും ധാരണയില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ സാധാരണ വ്യാപാരിയെ കുറ്റം പറയാനാകില്ലെന്നുമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലെ ന്യായീകരണം. സർക്കാരിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ഒരു രൂപയുടെ പോലും നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുൻപ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നൽകിയ നോട്ടീസിന് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ഇയാൾ വാദിക്കുന്നു.
കൊച്ചിയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ജിഎസ്ടി വെട്ടിപ്പ് വിവാദങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് പോസ്റ്റിലെ പ്രധാന വാദം. ജിഎസ്ടിയെക്കുറിച്ചും റിവേഴ്സ് ചാർജിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും വിദേശ കമ്പനിയായ അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി (AFA) ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് നികുതി ബാധ്യതയില്ലെന്നും പോസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു.
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എന്നാൽ ഈ കുറിപ്പിൻ്റെ കമൻ്റുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദഗതികളെ തള്ളി ജിഎസ്ടി അടയ്ക്കണമെന്ന മാറ്റൊരു കുറിപ്പുമുണ്ട്. അഭിലാഷിൻ്റെ വാദങ്ങളെ വിശദമായി തള്ളിയാണ് കമൻ്റിലെ കുറിപ്പുള്ളത്. ഇതിനിടെ ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് (KSR) എതിരാണെന്ന വാദവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഇദ്ദേഹം ക്രമിനൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ഒരു കേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായി ലേഖനം എഴുതുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് (KSR) അനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ കടുത്ത ലംഘനമാണെന്ന വാദമാണ് ഉയരുന്നത്.
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അഭിലാഷ്. പിന്നീട് ഭരണം മാറിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മാറുകയും അവിടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി തുടരുകയുമാണ്. വിഷയത്തിൽ സ്പോൺസറായ ആർബിസിക്കും ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനും സിപിഎം അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സ്പോൺസറെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്.
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