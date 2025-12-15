'യുഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ആരുടെ പുറകെയും നടന്നിട്ടില്ല'; പ്രതികരണവുമായി വിഡി സതീശൻ
ജോസ് കെ മാണിയുടെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത് പാർട്ടി തീരുമാനമാണെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
Published : December 15, 2025 at 6:15 PM IST
കോട്ടയം: ജോസ് കെ മാണിയുടെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശനവുമായി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചനയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. അത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.
'യുഡിഎഫിലേക്ക് ആരെയും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് പുറകെ നടന്നിട്ടില്ല, യുഡിഎഫിലേക്ക് പലരും വരും. എൽഡിഎഫിൽ നിന്നും എൻഡിഎയിൽ നിന്നും മറ്റു കക്ഷികളിൽ നിന്നും എല്ലാമുണ്ടാകും. കോണ്ഗ്രസിലേയ്ക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കെപിസിസിയാണ്. യുഡിഎഫിലേയ്ക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വമാണ്. അതൊക്കെ സമയാ സമയത്ത് കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും അതിന് നേതൃത്വം ഉണ്ട്. കൂടിയാലോചനകളുണ്ട്. ഉചിതമായ സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വം ഉണ്ട്.
ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വമായിരിക്കും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക. ഇപ്പോൾ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന വിജയം എത്തിക്കുക എന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ എത്തിയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം നടത്തും' പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ പ്രവർത്തകർ നന്നായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുവെന്നും ഇനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകാൻ പോവുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നും അത് അവർ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും വിഡി സതീശൻ സൂചിപ്പിച്ചു. 'ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ വിജയമുണ്ടായ ജില്ലയാണ് കോട്ടയം എന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാവായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു. യുഡിഎഫിൻ്റെ അടിത്തറ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വിപുലീകരിക്കും. പാർട്ടി വിപുലീകരണമുണ്ടാകും, യുഡിഎഫിൻ്റെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കും' പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
കെപിസിസിയും ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രസിഡൻ്റിനzയും മേയറേയും തീരുമാനിക്കുകയെന്നും അല്ലാതെ സോഷ്യൽമീഡിയ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മുന്നണി മാത്രമല്ല, മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വളരെ വിപുലമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയായി മാറുകയാണ്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത്. ശേഷമുള്ള കാര്യം കാത്തിരുന്നു കാണാമെ'ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
