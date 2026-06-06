ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: തിളച്ച ചോറിൽ കഞ്ചാവ്, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
മോഹിനിയാട്ടം സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രതി കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
Published : June 6, 2026 at 7:02 PM IST
തൃശൂർ: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തിളച്ച ചോറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു. കുന്നംകുളം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുപ്പൂട്ടി തെങ്ങിങ്കൽ വീട്ടിൽ ബിനീഷിനെയാണ് (40) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കുന്നംകുളത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം കുന്നംകുളം പൊലീസിനു ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്നംകുളം, ഗുരുവായൂർ ഡാൻസാഫ് ടീമും കുന്നംകുളം പൊലീസും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വീടിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കുക്കർ വിസിലടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊലീസിന് കഞ്ചാവിൻ്റെ രൂക്ഷമായ മണം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഗതി വെളിച്ചത്തായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർന്ന് അടുക്കളയിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അടുപ്പിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 400 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മോഹിനിയാട്ടം സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രതി കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷിനെതിരെ നേരത്തെയും കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറേയും സംഘത്തിനേയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കത്തിവീശിയ കേസിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണ്. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ തുടർ നടപടികൾക്കായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
എറണാകുളത്ത് മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട
സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമാഫിയക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തിവരുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പ്രത്യേക പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളത്ത് വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. നാല് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും വിപണിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന 850 ഗ്രാമോളം ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി ഞാറക്കൽ ഓച്ചന്തുരുത്ത് മേത്താശ്ശേരി വീട്ടിൽ ജിഷ്ണു പ്രിയൻ (28) ആണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് ടീമും ഞാറയ്ക്കൽ പൊലീസും ചേർന്ന് സംയുക്തമായാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ എസ് സുദർശന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നിർണായക പരിശോധന. പ്രതി താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലെ അലമാരയ്ക്കകത്ത്, തുണികൾക്കിടയിൽ അതീവ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഹാഷിഷ് ഓയിൽ നിറച്ച അരക്കിലോ ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ കുപ്പിയും, വിപണനത്തിനായി തയാറാക്കി വച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഗ്രാം വീതം അടങ്ങിയ 179 ചെറിയ ഡപ്പികളുമാണ് അന്വേഷണസംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനുപുറമേയാണ് മാരക ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയും കണ്ടെടുത്തത്. ഇവയ്ക്ക് വിപണിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
Also Read: മദ്യലഹരിയിൽ ട്രെയിനിൽ യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ