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ലഹരിക്കെതിരെ ജനസേന; 'തൂഫാൻ തദ്ദേശം' പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

'ഞാൻ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ കാവലാൾ' എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

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Kerala Govt Launches Toofan Thaddesham Anti Narcotics Drive (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 7:12 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ 'തൂഫാൻ തദ്ദേശം' പരിപാടിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ പൂർണ സഹകരണത്തോടെ ലഹരിവിരുദ്ധ പോരാട്ടം ഓരോ വീടുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

ലഹരിക്കെതിരെ ജനസേന
'ഞാൻ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ കാവലാൾ' എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൂടുതൽ വിപുലമായ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഓരോ വാർഡുകളിലും പൊതുജനങ്ങളെയും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക 'തൂഫാൻ സമിതികൾ' രൂപീകരിക്കും.

SECOND PHASE OF TOOFAN STARTS TODAY IN KERALA
ഞാൻ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ കാവലാൾ പോസ്റ്റർ (Special Arrangement)

നാട്ടിലെ ലഹരി വിൽപനയും ഉപയോഗവും തടയുന്നതിന് ഈ ജനകീയ സമിതികൾ മുന്നണിപ്പോരാളികളായി പ്രവർത്തിക്കും. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും അതാത് പ്രസിഡൻ്റുമാരും ചെയർപേഴ്സൺമാരും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 'തൂഫാൻ പതാക' ഉയർത്തും.

പുനരധിവാസത്തിനും മുൻഗണന
ലഹരി വേട്ടയ്ക്കും കർശന നിയമനടപടികൾക്കുമൊപ്പം, ഇതിന് ഇരകളാകുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനും തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ജനകീയ ഉത്തരവാദിത്തവും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക കൗൺസലിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകും. ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ, റസിഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകളും സംവിധാനങ്ങളും തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമാകും. വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയുക എന്നതാണ് ഈ ജനകീയ സമിതികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സ്കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും സമീപം പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തും. എം.ഡി.എം.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകമായ സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ലഹരി വിൽപന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കാൻ പ്രത്യേക വാട് സാപ്പ് നമ്പറുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാം ഘട്ടം വൻ വിജയം
നാടിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുള്ള ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ലഹരിക്കെതിരെ തീർത്ത ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് തൂഫാൻ ഒന്നാം ഘട്ടത്തെ അഭൂതപൂർവമായ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ആരംഭിച്ച് 117 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 11,677 കേസുകളും 12,584 അറസ്റ്റുകളുമാണ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പിന്തുണയാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തദ്ദേശ വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട തൂഫാൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മന്ത്രിമാരായ കെ.എം. ഷാജി, എ.പി. അനിൽകുമാർ, പി.കെ. ബഷീർ, ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയൻ, എം.പിമാരായ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഡോ. അബ്ദു സമദ് സമദാനി, പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. ദിവ്യ എസ്. അയ്യർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

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TAGGED:

KERALA ANTI DRUG CAMPAIGN
RAMESH CHENNITHALA TOOFAN
TOOFAN THADDESHAM LAUNCH
KERALA POLICE DRUG HUNT
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