'നാര്ക്കോട്ടിക്സ് ഈസ് എ ഡെര്ട്ടി ബിസിനസ്'; 'ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്' വമ്പൻ ഹിറ്റ്, ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ ഇപ്രകാരം
സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനമെന്നും അതിനാല് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണില് നിന്നും ഈ വിപത്തിനെ തൂത്തെറിയാനുള്ള ഈ പദ്ധതിയെ കേരളീയ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു
Published : June 26, 2026 at 5:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് തുടങ്ങിയ ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായ പോരാട്ടം ഒരു മാസം പിന്നിടും മുന്പേ സൂപ്പര് ഹിറ്റായി മുന്നോട്ട്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി രമേശ് ചെന്നിത്തല ചുമതലയേറ്റശേഷം പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേര്ന്നശേഷം നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് കേരളത്തില് പിടിമുറുക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായ ശക്തമായ നടപടിക്ക് ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്, ദി നാര്ക്കോ ഹണ്ട് എന്ന പരിപാടി സംസ്ഥാന പൊലീസ് നടപ്പാക്കാന് തീരുമാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രധാനമായും കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളും കോളജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിമാഫിയ പിടിമുറുക്കുന്നതിൻ്റെ വേരറുക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി മാഫിയയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ജൂണ് 2 ന് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടണ് ഹില് ഗവണ്മെൻ്റ് സ്കൂളില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് നിര്വ്വഹിച്ചതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി പൊലീസ് ലഹരി വേട്ട ആരംഭിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനത്തെ തൂത്തെറിയുക: മുഖ്യമന്ത്രി
സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനമെന്നും അതിനാല് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണില് നിന്നും ഈ വിപത്തിനെ തൂത്തെറിയാനുള്ള ഈ പദ്ധതിയെ കേരളീയ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ ഏകോപനത്തിനായി ഉത്തര മേഖലാ ഐജി പുട്ട വിമലാദിത്യയെ നോഡല് ഓഫിസറായി നിയമിച്ചു. സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഒരു മാസത്തോടടുക്കുമ്പോള് ഇതിനകം 3,910 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും 4,201 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡില് ഇതുവരെ 1932.44 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 339.01 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു.
പദ്ധതി ജനകീയമാക്കി
പദ്ധതി കൂടുതല് ജനകീയമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചലച്ചിത്ര സിനിമാ താരങ്ങളെയും മത സാമുദായിക നേതാക്കളെയും പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും തൂഫാന് വാരിയര്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നടത്തിയ നീക്കം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി കഴിഞ്ഞു. മലയാളത്തിൻ്റെ നിത്യഹരിത നായകന് മോഹന്ലാല്, നടന് മധു, സിനിമാ ഗാന രചയിതാവും സംവിധായകനുമായ ശ്രീകുമാരന് തമ്പി, സംവിധായകന് മേജര് രവി, സാമുദായിക നേതാക്കളായ കാന്തപുരം എപി അബൂബേക്കര് മുസലിയാര്, സമസ്ത അധ്യക്ഷന് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള്, കശ്യപാശ്രമത്തിലെ ആചാര്യന് എം ആര് രാജേഷ്, താമരശേരി രൂപത ബിഷപ്പ് റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയില് തുടങ്ങി നിരവധി പേര് ഇതിനകം തൂഫാന് വാരിയര്മാരായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയില് നിന്ന് ബാഡ്ജ് കൈപ്പറ്റി.
ഇന്നലെ മാത്രം ഓപ്പറേഷന് തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി 131 പേരെയാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. 120 കേസുകളും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. ഇവരില് നിന്ന് 46.86 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 1.57 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും 0.5 ഗ്രാം ഹെറോയിനും 275.9 ഗ്രാം ബ്രൗണ് ഷുഗറും രണ്ട് കഞ്ചാവ് ചെടികളും പിടിച്ചെടുത്തു. ലഹരി വിപണിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ട് 9497979794, 9497927797 എന്നീ നമ്പരുകളിലേക്കും വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പരായ 9995966666 എന്നീ നമ്പരിലേക്കും ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്പരുകളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും കേരള പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിലെ വിവിധ പൊലീസ് ജില്ലകളില് ഇതുവരെ ഓപ്പറേഷന് തൂഫാനിലൂടെ നടത്തിയ ലഹരി വേട്ടയുടെ വിവരങ്ങള്
|പൊലീസ് ജില്ല
|കേസുകള്
|അറസ്റ്റ്
|എംഡിഎംഎ (ഗ്രാം)
|കഞ്ചാവ് (ഗ്രാം)
|തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
|112
|113
|6
|13996
|തിരുവനന്തപുരം റൂറല്
|130
|140
|29
|3552
|കൊല്ലം സിറ്റി
|210
|215
|8
|243
|കൊല്ലം റൂറല്
|135
|140
|0
|745
|പത്തനംതിട്ട
|103
|111
|0
|677
|ആലപ്പുഴ
|185
|217
|2
|451
|കോട്ടയം
|158
|161
|2
|5127
|ഇടുക്കി
|179
|192
|7
|13486
|എറണാകുളം
|108
|132
|7
|84556
|കൊച്ചി സിറ്റി
|332
|355
|453
|81759
|തൃശൂര് സിറ്റി
|131
|162
|36
|37556
|തൃശൂര് റൂറല്
|148
|162
|9
|298
|പാലക്കാട്
|338
|353
|131
|17585
|മലപ്പുറം
|372
|421
|172
|2887
|കോഴിക്കോട് സിറ്റി
|390
|396
|285
|5786
|കോഴിക്കോട് റൂറല്
|134
|141
|100
|3746
|വയനാട്
|89
|93
|56
|2157
|കണ്ണൂര് സിറ്റി
|87
|99
|383
|4735
|കണ്ണൂര് റൂറല്
|55
|56
|14
|808
|കാസർകോട്
|92
|101
|111
|201
|റെയില്വേ
|37
|28
|0
|48547
|3525
|3788
|1811
|328898
Also Read: 'ചിന്നക്കനാലിലേത് സങ്കീർണമായ വിഷയം, ആനയുടെ സഞ്ചാരപാതകൾ അടഞ്ഞു': ഷിബു ബേബി ജോണ്