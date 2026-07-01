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ഗുണ്ടകള്‍ പങ്കെടുത്ത ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ യോഗം; പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പൊലീസ്

ഗുണ്ടകൾ പങ്കെടുത്ത തൂഫാൻ യോഗത്തെ കുറിച്ച് സ്വകാര്യ പരിപാടിയായിതിനാൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ

OPERATION TOOFAN K SUDHAKARAN CITY POLICE COMMISSIONER KALIRAJMAHESHKUMAR
ഗുണ്ടകള്‍ പങ്കെടുത്ത ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ യോഗം; പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പൊലീസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 6:23 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 6:35 PM IST

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എറണാകുളം: ഗുണ്ടകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കെ.സുധാകരന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന തൂഫാൻ വാരിയർ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പൊലീസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകളിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിച്ച, ഗുണ്ടകൾ പങ്കെടുത്ത തൂഫാൻ യോഗത്തെ കുറിച്ച് സ്വകാര്യ പരിപാടിയായിതിനാൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

Operation Toofan meeting attended by goons; Police says no comment (ETV Bharat)

ലഹരിക്കെതിരെ സമൂഹത്തിന്‍റെ വിവിധ തലങ്ങളിളുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന പരിപാടികളിൽ പൊലീസ് സഹകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വകാര്യ പരിപാടികൾ നടന്നിരിക്കാമെന്നും അതേ കുറിച്ച് പറയാനില്ലന്നും കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി.

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ലഹരിക്കെതിരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുള്ള സർക്കാർ പരിപാടിയാണ് തൂഫാൻ. ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമയ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു അതേ സമയം ലഹരിക്കെതിരെ ഗുണ്ടകൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തെ കുറിച്ച്, പൊലീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയതായാണ് വിവരം.

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ലഹരിക്കെതിരെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് പിന്തുണയുമായി കെ.സുധാകരൻ വോളന്‍റിയർമാരാകാൻ കൊച്ചിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത യുവാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി ഷിബു ബാറിലുണ്ടായ ക്രൂരമായ അക്രമസംഭവത്തിൽ പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായിരുന്നു. ബാറിലുണ്ടായിരുന്ന 46-കാരനായ യുവാവിനെ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഷിബുവും കൂട്ടാളി ഷിഹാബും ചേർന്ന് മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. അക്രമത്തിനു ശേഷം ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഇരുവരെയും മട്ടാഞ്ചേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ലഹരിമുക്ത പ്രവർതനങ്ങൾക്കായി കെ.സുധാകരൻ പങ്കെടുത്ത ‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ’ വോളന്‍റിയർമാരുടെ യോഗത്തിൽ മുൻനിരയിൽ ഇരുന്ന പ്രവർത്തകൻ മട്ടാഞ്ചേരി ബാറിലെ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഷിബുവാണ്. ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് ഇയാൾ ബാറിലെ മദ്യലഹരിയിലും അക്രമക്കേസിലും പ്രതിയായി ജയിലിലായത്.

പുറത്തുവന്ന യോഗത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഷിബു മാത്രമല്ല, ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള നിരവധി പേരാണ് കെ.സുധാകരനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എ.കെ.ജി സെന്‍റര്‍ ആക്രമണക്കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി സുഹൈൽ, കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിൽ മുമ്പ് പിടിയിലായ ബിലാൽ, വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഒട്ടനവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ റിയാസ് എന്നിവരും കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെയും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രഖ്യാപിച്ച കൂട്ടായ്‌മയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ക്രിമിനലുകളുടെയും ലഹരിസംഘങ്ങളുടെയും ഒത്തുചേരലായി മാറിയതെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമാകുന്നത്.

സുധാകരന്‍റെ 'തൂഫാൻ വാരിയേഴ്‌സ്' ഗുണ്ടാപ്പടയാണെന്ന രീതിയിൽ ആരോപണം ശക്തമാവുകയാണ് ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്‍റെ മറവിൽ ക്രിമിനലുകളെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്താനാണ് കെ.സുധാകരൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പരക്കെ വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, വിവാദം കൊഴുത്തതോടെ കൊച്ചിയിലെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം (ഡി.സി.സി) സുധാകരന്‍റെ ഈ സമാന്തര യോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരമൊരു യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തതുമായി ഡി.സി.സിക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

Last Updated : July 1, 2026 at 6:35 PM IST

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OPERATION TOOFAN
K SUDHAKARAN
CITY POLICE COMMISSIONER
KALIRAJMAHESHKUMAR
MEETING ATTENDED BY GOONS

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