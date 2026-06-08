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ലഹരി കോട്ടകളെ തകർക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; മലപ്പുറത്ത് വൻ ലഹരി വേട്ട, മുഖ്യകണ്ണി നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു

ലഹരി മാഫിയയുടെ വേരറുക്കാൻ കേരള പൊലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയായ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് മികച്ച പ്രതികരണം. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. ലഹരി കടത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണി നൈജീരിയൻ പൗരനെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു...

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പിടികൂടിയ ലഹരി വസ്‌തുക്കൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യേഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 4:09 PM IST

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മലപ്പുറം / പത്തനംതിട്ട: ലഹരിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കേരള പൊലീസ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ എന്ന പേരിൽ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് കേരള പൊലീസ് നടത്തുന്നത്. രണ്ട് ജില്ലകളിലായി പൊലീസ് വൻ ലഹരിവേട്ടയാണ് നടത്തിയത്.

മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ 200 ഗ്രാമിലധികം ബ്രൗൺഷുഗറുമായി മൂന്ന് അസം സ്വദേശികളെ പൊലീസും നാർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് പിടികൂടി. മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ലഹരിവിരുദ്ധ പരിശോധനയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട നടന്നത്.

കാർ മാർഗമാണ് ഇവർ ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് മോറിഗാവ് അസം സ്വദേശി സദ്ദാം ഹുസൈൻ (32), നാഗോൺ അസം സ്വദേശി റഷീദുൽ ഇസ്‌ലാം (32), സൽമാര നാഗോൺ അസം സ്വദേശി ഇസാസുൽ ഹഖ് (31) എന്നിവരാണ് സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റിലായവർ. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും ലഹരിക്കടത്തിന് പിന്നിലുള്ള മറ്റ് കണ്ണികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനെ കുറിച്ച്... (ETV Bhart)

നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന റെയ്‌ഡിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പൊലീസ് പിടിയിലായ ലഹരി കടത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണി നൈജീരിയൻ പൗരനെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. നൈജീരിയൻ പൗരൻ സാമുവേൽ ക്ലിഫ്‌സൺ ഒക്‌ഫോർ (42) ആണ് അറസ്‌റ്റിൽ ആയത്. ഇയാളെ പത്തനംതിട്ടയിലെ പന്തളം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. ഇയാൾ ലഹരി കടത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണി ആണെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പന്തളത്ത് ദമ്പതിമാരടക്കം അറസ്‌റ്റിലായ എംഡിഎംഎ കേസിലെ മുഖ്യ കണ്ണിയെയാണ് ദില്ലിയിൽ എത്തി സാഹസികമായി കേരള പൊലീസ് പിടികൂടി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത്.

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ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തി ഇയാളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച കാറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 300 ഗ്രാം എംഡിഎ എ പന്തളം പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ അടൂർ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷാൻ, എം. ഷംനാദ്, ഷബീന ഖാൻ എന്നിവരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ തുടർ അന്വേഷണത്തിലാണ് നൈജീരിയൻ പൗരൻ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നു പിടിയിലാകുന്നത്. ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

പെരുനാട് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എംഡിഎംഎ കടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ വിദേശ യുവതിയെ ഉത്തര കന്നടയിലെ അങ്കോളയില്‍ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുനാട് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. എല്‍സീന സന്താൻ സൂസൻ (35) എന്ന യുവതിയാണ് അറസ്റ്റിയിലായത്.കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്‌ 10ന് വടശ്ശേരിക്കരയില്‍ നിന്ന് പശ്ചിമബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ ബുദ്ധദേബ് ബിശ്വാസി (28)നെ 30 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.യുമായി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരി വസ്‌തുക്കള്‍ എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തെപ്പറ്റി സൂചന ലഭിച്ചത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നടന്ന തുടർ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിൽ ആയത്

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TAGGED:

OPERATION TOOFAN
KERALA POLICE
MASSIVE DRUG BUST
DRUG FREE KERALA
MASSIVE DRUG BUST IN TWO PLACES

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