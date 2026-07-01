കൊല്ലത്ത് അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന നടത്തിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ ; പിടിച്ചെടുത്തത് 27.5 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യം
കേരളാ പൊലീസിൻ്റെ ദി നാർക്കോ ഹണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊല്ലം പരവൂരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയായ വിഷ്ണുവിനെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിക്കെതിരെ അബ്കാരി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പരവൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : July 1, 2026 at 8:50 PM IST
കൊല്ലം: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ ലഹരി വേട്ടയിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. കേരളാ പൊലീസിൻ്റെ ദി നാർക്കോ ഹണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊല്ലം പരവൂരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശമദ്യം യുവാവിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. പരവൂർ കൂനയിൽ കിഴക്കിടംമുക്ക്, ലാലാ മന്ദിരം വീട്ടിൽ വിഷ്ണു (29) ആണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
കൊല്ലം സിറ്റി ഡാൻസാഫ് ടീമും പറവൂർ പൊലീസും ചേർന്ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഡാൻസാഫ് സംഘവും പരവൂർ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയുടെ കൈവശത്തുനിന്ന് 34 കുപ്പികളിലായി 27.5 ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശമദ്യം പിടിച്ചെടുത്തത്. അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന നടത്തി സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടുന്നതിനായാണ് പ്രതി മദ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്കെതിരെ അബ്കാരി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പരവൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് ജില്ലയിലുടനീളം ശക്തമായ പരിശോധനകളാണ് നടത്തിവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 20.625 ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശമദ്യവുമായി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയായ രതീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ നിരവധി കേസുകൾ ഇതിനോടകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയും ലഹരിവസ്തു വ്യാപനവും തടയുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഹേമലത എം. ഐപിഎസ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ അറിയിക്കണമെന്നും കമ്മീഷണർ അഭ്യർഥിച്ചു.
ചാത്തന്നൂർ എസിപി അനുരൂപിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എസ്.ഐ സായിസേനൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘവും, പരവൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്.ഐ അഖിൽ, എ.എസ്.ഐ മഞ്ജു, സി.പി.ഓ മാരായ നിജു, അനൂപ് എന്നിവരടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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