'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ'; പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ വയനാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 51 കേസുകൾ
പരിശോധനകളിൽ 2.130 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും 7.7 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 43 കഞ്ചാവ് നിറച്ച സിഗരറ്റുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : June 11, 2026 at 8:37 PM IST
വയനാട്: ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ നടപ്പാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ സംസ്ഥാനമാകെ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ 51 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 53 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് പൊലീസ്.
സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ - ദി നാർക്കോ ഹണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിലും വ്യാപക പരിശോധനകളാണ് നടക്കുന്നത്. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 51 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ കേസുകളിലായി 53 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകളിൽ 2.130 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും 7.7 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 43 കഞ്ചാവ് നിറച്ച സിഗരറ്റുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിൻ്റെയും വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാവും പകലും പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച നാർക്കോട്ടിക് സ്നിഫർ ഡോഗ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം എന്നിവയും പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കർണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ല എന്ന നിലയിൽ ലഹരി കടത്ത് തടയാൻ അതിർത്തി മേഖലകളിലും കർശന നിരീക്ഷണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗത്തെയും വിൽപ്പനയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ പൊലീസിന് കൈമാറുന്നതും നടപടികൾക്ക് സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്.
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സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും പിന്തുണയോടെ മയക്കുമരുന്നിന് എതിരെയുള്ള വലിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് കേരള പൊലീസ്. അത് തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്. ഞങ്ങൾ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം കാര്യമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വയനാട് അഡീഷണൽ എസ്പി കെ എസ് ഷാജി പറഞ്ഞു.
പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കൃത്യമായ നടപടികളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വിരങ്ങൾ ലഭിക്കുള്ളു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് നൽകി സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയ മാരകമായ വിപത്തിനെതിരെ പൊലീസിനൊപ്പം നിങ്ങളും പങ്കാളികളാകണമെന്നും ഷാജി പറഞ്ഞു.
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായ പോരാട്ടം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
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