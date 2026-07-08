ലഹരിവേട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘം മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചു; 3 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കീഴിലുള്ള ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡായ ഡാൻസാഫിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രിയേഷ്, രാഹുൽ, സുമൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : July 8, 2026 at 10:25 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ലഹരിവേട്ടയ്ക്കായി രൂപീകരിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പരിശോധനയ്ക്കിറങ്ങിയ ഡാൻസാഫ് (DANSAF) ഉദ്യോഗസ്ഥർ മദ്യപിച്ച് പൊലീസ് ജീപ്പോടിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപാഞ്ഞ ജീപ്പ് ഒരു വനിതാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ഇടിക്കുന്നത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഒഴിവായത്. അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ച പൊലീസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു.
പൊലീസ് ജീപ്പിനെ പിന്തുടർന്ന് യുവതി
പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കീഴിലുള്ള ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡായ ഡാൻസാഫിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രിയേഷ്, രാഹുൽ, സുമൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് മൈലപ്ര ഭാഗത്തുനിന്നുവന്ന പൊലീസ് ജീപ്പ് പലതവണ മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ ഇടിക്കാൻ പോയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വനിതാ ഡ്രൈവറുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും തട്ടാനൊരുങ്ങിയത്.
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തലനാരിഴയ്ക്ക് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി, നിർത്താതെ പോയ പൊലീസ് ജീപ്പിനെ പിന്തുടർന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഓഫിസിന് സമീപത്തുവച്ച് തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും യുവതിയും ചേർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപകടകരമായ യാത്രയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ലഹരിമരുന്നുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് വാഹനമോടിച്ചത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുംവിധം റോഡിൽ പാച്ചിൽ നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി. നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടുകയും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ, ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ ഭീകരത വനിതാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിവരിക്കുന്നതും പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ലഹരിക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയത്. നിയമപാലകർ തന്നെ നിയമം ലംഘിച്ച സംഭവം പൊലീസിൻ്റെ സൽപ്പേരിന് വലിയ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കർശന നടപടിയുമായി പൊലീസ് മേധാവി
സംഭവമറിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തുകയും വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇയാളെ പത്തനംതിട്ട ജനറല് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ച് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച പൊലീസ് ഡ്രൈവർ പ്രിയേഷിനെതിരെയാണ് നിലവിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള കർശന നടപടികൾ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി സ്വീകരിച്ചത്. കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തി കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ലഹരി മാഫിയയെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സംഘം തന്നെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സേനയ്ക്ക് നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേഗത്തിൽ നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്.
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