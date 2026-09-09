ലഹരിക്കെതിരെ ഇനിയും മുന്നോട്ട്; നൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി മരുന്നില് 19 ശതമാനം വര്ധന
കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഈ കാലഘട്ടത്തില് 8.211 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തൂവെങ്കില് ഇപ്പോള് പിടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ അളവ് 24 കി. ഗ്രാമായി വര്ധിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതല് കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്താണ്.
Published : September 9, 2026 at 8:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിലെ പൊന് തൂവലായ ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന് വിജയകരമായി നൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ടു .ഈ കാലയളവില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണവും, പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ അളവും, മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവും പരിശോധിക്കുമ്പോള് സുരക്ഷിതമായ ഒരു കേരളത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നതില് ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന് നിര്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു എന്ന് കാണാമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
2026 ജൂണ് 2 മുതല് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള് പരിശോധിച്ചാല് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചതായി കാണാമെന്നും 2025-ലെ ഇതേ കാലയളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് കണക്കുകള് രണ്ട് കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഒന്ന്, ലഹരിക്കെതിരായ ഇന്ഫോഴ്സ്മെൻ്റെ നടപടികള് കൂടുതല് മൂര്ച്ചയുള്ളതായി. രണ്ട്, സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുമെതിരായ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധേയമായ കുറവുണ്ടായെന്നും പത്രക്കുറിപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
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ഓപ്പറേഷന് തൂഫാൻ്റെ കാലയളവില് ലഹരി മരുന്ന് കേസുകളുടെ എണ്ണം 9208 ല് നിന്ന് 10301 ആയി ഉയര്ന്നു. അറസ്റ്റ് 9,947ല് നിന്ന് 11146 ആയി. കൂടാതെ, കോട്പ നിയമ പ്രകാരം 5718 കേസുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയില് നിന്നും 23571.253 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ.യും 1228.527 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും 4740.839 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല് കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് -1022. ഏറ്റവും കൂടുതല് അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളതും മലപ്പുറത്താണ്-1181 പേര്.
1007 കേസുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി. എറണാകുളം ,പാലക്കാട്, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകള് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. 700 ലധികം കേസുകളാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂര് റൂറലിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കേസുകളുള്ളത് 151 എണ്ണം.
നിര്മ്മാണം, കടത്ത്, വിതരണശൃഖല എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരേസമയം പൊലീസും ഇതര സംവിധാനങ്ങളും ലഹരിക്കെതിരായ കുരുക്ക് മുറുക്കിയെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതുവരെ പിടിച്ചെടുത്ത ആകെ ലഹരി മരുന്നുകളുടെ എണ്ണം. 1,259-ഓളം കിലോഗ്രാം ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി പിടിച്ചെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത് 1,058.66 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഏകദേശം 19 ശതമാനം വര്ധനവാണുണ്ടായത്.
സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സുകള്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരം
കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഈ കാലഘട്ടത്തില് 8.211 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തൂവെങ്കില് ഇപ്പോള് പിടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ അളവ് 24 കി. ഗ്രാമായി വര്ധിച്ചു. 187 ശതമാനമാണ് വർധന. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കണക്ക് കൂടുതല് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ജില്ലയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത് 1.200 കി.ഗ്രാമില്നിന്ന് 15.176 കി.ഗ്രാം ആയി മാറി. 1,164.67 ശതമാനം വര്ധന. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വര്ധനയും ഇവിടെത്തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഹെറോയിന്, ബ്രൗണ് ഷ്യഗന്, ചരസ്, ഹാഷിഷ് ഓയില്, മെത്തംഫെറ്റമിന് തുടങ്ങിയ ഹാര്ഡ് ഡ്രഗ്സുകളുടെ പിടിച്ചെടുക്കലുകളുടെ എണ്ണവും കുത്തനെ ഉയര്ന്നു. ബ്രൗണ് ഷുഗറിൻ്റെ പിടിത്തം 42 മടങ്ങും ചരസിൻ്റെ 279.5% ഉം വര്ധിച്ചു. കഞ്ചാവ് മിഠായി, ഓപിയം, കഞ്ചാവ് ഓയില്, മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ജക്ഷന് എന്നിവയും ഇത്തവണ വലയിലായി.
ലഹരി മാഫിയയുടെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളെ പൊലീസ് അതേ വേഗത്തില് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിതെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പറയുന്നു. കഞ്ചാവ് കൃഷിക്കെതിരെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നടപടിയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്. 2025 ല് 33 ചെടികള് മാത്രം നശിപ്പിച്ച സ്ഥാനത്ത് 2026ല് 2,398 ചെടികള് വേരോടെ പിഴുതെറിയാന് ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന് കഴിഞ്ഞു. 73 മടങ്ങ് വര്ധന. അതില് 2200 ഓളം എണ്ണം പാലക്കാട്ട് നിന്ന് മാത്രമാണ്. ലഹരി കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കൃഷിയുടെ ഉറവിടം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തന്ത്രത്തിലേക്ക് പൊലീസ് മാറിയതിൻ്റെ ഫലമാണിത്.
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