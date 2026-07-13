ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ
എംഡിഎംഎയുമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് പിടിയില്. 1.06 ഗ്രാം മയക്ക് മരുന്ന് കണ്ടെടുത്തു. അറസ്റ്റ് വില്പ്പന നടത്താന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ.
Published : July 13, 2026 at 7:54 AM IST
കൊല്ലം: കരുനാഗപ്പള്ളിയില് മാരക മയക്ക് മരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് അറസ്റ്റില്. കരുനാഗപ്പള്ളി കല്ലേലി സ്വദേശിയായ സജിലാലാണ് (36) അറസ്റ്റിലായത്. കരുനാഗപ്പള്ളി ഹോസ്പിറ്റൽ ജങ്ഷന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ഇയാള് പിടിയിലായത്.
ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇയാള് കരുനാഗപ്പള്ളി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. 1.06 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് ഇയാളില് നിന്നും കണ്ടെടുത്തത്. പ്രതി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയില് പൊതിയിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് മയക്ക് മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വില്പ്പന നടത്താന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാള്ക്ക് കുരുക്ക് വീണത്.
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അറസ്റ്റിലായ ഇയാള്ക്കെതിരെ എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു. കരുനാഗപ്പള്ളി ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രവീണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐമാരായ അനീഷ്, ആഷിഖ്, സുജോ, സന്തോഷ്, എസ്.സിപിഓമാരായ ഹാഷിം, ശരൺ തോമസ്, അഖിൽ എന്നിവരടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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